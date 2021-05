Pfandsystem für Weinflaschen? : Flasche leer

Glasflaschen für Getränke werden in der Regel gegen Pfand zurückgenommen. Aber nicht, wenn Wein darin war. Das hat seine Gründe. Doch es muss nicht so bleiben.

Ein reich gefüllter Weinkeller ist angenehm. Falls es irgendwann wieder erlaubt sein sollte, lassen sich mit Freunden spontan in gemütlicher Runde ein paar Gläschen trinken. Doch auch ohne sie füllen sich die Kartons erschreckend schnell mit leeren Flaschen. Wir haben sie früher mal zum Winzer der Wahl zurückgebracht, in diesem Fall an die Nahe. Der hat sie zurückgenommen, wenngleich mit leicht verdrießlichem Gesicht und dem Verweis auf den Glascontainer um die Ecke. Im Lebensmittel- und Fachhandel dasselbe Spiel, keiner will die gebrauchten Flaschen haben. Warum ist es nicht möglich, wie für Bier und andere Getränke ein Mehrwegsystem mit Pfand einzuführen?

Das Deutsche Weininstitut als zentrale Vermarktungsorganisation des heimischen Weines verweist zunächst auf die Vielfalt der Formen. Die seien nicht standardisiert und zum Teil typisch für bestimmte Anbaugebiete. Der Bocksbeutel aus Franken ist vielleicht das auffälligste Beispiel und wird nur dort befüllt. Auch wenn die geradlinige Bordeaux- und die bauchige Burgunderflasche nach Anbaugebiet und somit ähnlichem Konzept klingen, setzen sie nicht nur französische Winzer ein. Obwohl Champagnerflaschen alle aus dem gleichen Anbaugebiet kommen, kommt es vor, dass bestimmte Flaschenformen nur von einem Weingut stammen. Eine Flasche von Krug sieht anders aus als eine von Taittinger. Wer einen Riesling aus Deutschland öffnet, wird vermutlich eine Schlegelflasche mit dünnem Hals in den Händen halten. Aber auch diese können von Weingut zu Weingut unterschiedlich ausfallen. Und dann gibt es unter anderem mit der Magnumflasche noch das XL-Format und mit der „Halben“ die kompakte Variante.