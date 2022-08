Offshore-Technik : Einsatztrupp für den Windpark auf See

David Friedrich hat einen Arbeitsplatz, um den ihn gewöhnliche Bürotiere nur beneiden können. Alles neu, bodentiefe Fenster und immer unverstellter Meerblick. Einziger Nachteil: Unter Umständen schaukelt’s mal ein bisschen. Friedrich hat sich dieses Premiumbüro hart erarbeitet. Bevor er als Site Manager in den „Innendienst“ auf dem Serviceschiff REM Energy wechselte, gehörte er jahrelang zu der Truppe, die er nun selbst nach gut getakteten Zeitplänen rausschickt, vor die bodentiefen Fenster, auf die 100 Meter hohen Anlagen der mächtigen Offshore-Windparks in der deutschen Nordsee.

Anna-Lena Niemann Redakteurin im Ressort „Technik und Motor“. Folgen Ich folge

Dort herrscht gerade Hochsaison, die Servicetechniker nutzen die Sommermonate aus. So zahm gibt sich das Meer nicht das ganze Jahr. Doch auch wenn die Offshore-Windkraft in Deutschland bisher nicht viel zum Strommix beiträgt – im ersten Halbjahr 2022 waren es 4,1 Prozent –, sollte man die Turbinen auf dem Meer nicht unterschätzen. Die neuen Ausbauziele der Bundesregierung sind ehrgeizig. Bisher sind auf Nord- und Ostsee 7,8 Gigawatt installiert, bis 2030 sollen es 30 Gigawatt sein, 2045 dann 70 Gigawatt. Sie sollen den verlässlich wehenden Wind auf See nutzen und damit eine Beständigkeit in die Energieversorgung bringen, mit der andere erneuerbare Erzeugungsanlagen nicht mithalten können.