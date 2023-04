Im Dürresommer 2018 ist auf einem kleinen Kartoffelfeld am Bodensee passiert, was in dem Jahr eigentlich fast ausgeschlossen schien: Die Erträge stiegen. Die Hofgemeinschaft Heggelbach erntete mehr Kartoffeln auf diesem Fleckchen als auf jeder anderen Fläche ihres Hofs, und das unter diesen Bedingungen. Um zu verstehen, warum das so war, reichte der Blick nach unten nicht, auf Boden, Wasser, Pflanzen und Knollen. Aufschlussreicher war es, nach oben zu schauen. Da stand, zwei Jahre zuvor gebaut, ein Dach aus Solarmodulen in luftiger Höhe.

Die überdurchschnittlich vielen Sonnenstunden haben 2018 nicht nur für üppige Stromernten gesorgt. Weil der etwa sechs Meter hoch aufgeständerte und mit Stahlankern im Boden befestigte Bau aus 720 bifazialen PV-Modulen, also einem Modultyp, der den Lichteinfall von beiden Seiten nutzen kann, den Pflanzen Schatten gespendet hat, blieb der Boden kühler, Wasser verdunstete langsamer. Dem hatten die Kartoffeln zu verdanken, dass sie properer durch die Dürre kamen als ihre Nachbarn ohne Sonnenschutz.