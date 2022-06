Pannenfreie Reifen : Luftlos in die Zukunft

Das in immer mehr Neuwagen serienmäßig nicht mehr vorhandene Ersatzrad suggeriert, es sei verzichtbar, da Reifenpannen eine Seltenheit geworden seien. Deren statistisches Risiko beziffert der Automobilclub ADAC auf etwa 100.000 Kilometer oder acht Jahre. Runflat-Reifen mit Notlaufeigenschaften und das seit 2014 in allen Neuwagen installierte Reifendruckkontrollsystem lassen das Risikobewusstsein weiter sinken. Bis es eines Tages dann doch passiert: Platte oder beschädigte Reifen verursachten im Vorjahr allein für die ADAC-Straßenwacht knapp 250.000 Einsätze, sieben Prozent aller Hilfeleistungen.

Seit etlichen Jahren grübeln deshalb die Forscher der Reifenindustrie über die Vision des unkaputtbaren Pneus. Dabei sind Reminiszenzen an die automobile Frühzeit durchaus kein Tabu. Schließlich waren pannensichere Vollgummireifen Stand der Technik, bevor die französischen Brüder Michelin 1895 den vom irischen Tierarzt John Boyd Dunlop (1840–1921) sieben Jahre zuvor erfundenen luftgefüllten Reifen erstmals auf Fahrzeuge von Peugeot und Panhard montierten.

Das Misstrauen, das der neumodischen Erfindung entgegenschlug, wuchs mit der sprunghaft steigenden Zahl von Reifenpannen. Nicht wenige Autobauer lieferten deshalb noch Jahrzehnte später ihre Fahrzeuge mit den bewährten Vollgummireifen aus. Letzter bekannter damit ausgerüsteter Personenwagen war 1929 ein Trojan des gleichnamigen britischen Herstellers aus Croydon. (Der hat übrigens den deutschen Heinkel-Kabinenroller nach dessen Produktionsende von 1961 bis 1965 als Trojan 200 weitergebaut.) In Deutschland überdauerte der Vollgummipneu auf Lastwagen noch länger, bis ihn die Straßenverkehrszulassungsordnung am 13. November 1937 für alle Fahrzeuge mit mehr als 25 km/h Höchstgeschwindigkeit verbot. Seitdem existiert er nur noch auf Gabelstaplern, Sackkarren oder Bollerwagen.

Flexible und hochresistente Speiche

Michelin forscht seit rund zehn Jahren an der absoluten Pannensicherheit moderner Reifen und hat inzwischen 15 Patente auf luftlose Konzeptreifen angemeldet. 2017 wurde der Vision Concept vorgestellt, eine extrem leichte Rad-Reifen-Einheit aus Aluminium, Kompositmaterialien und Gummilauffläche. Zwei Jahre später präsentierten die Franzosen den gemeinsam mit General Motors entwickelten Reifenprototyp Uptis für Personenwagen und erproben ihn seitdem in Langzeittests auf dem Elektroauto Chevrolet Bolt, baugleich mit dem Opel Ampera-e. Noch in diesem Jahr sind in Michigan erste Fahrversuche im öffentlichen Straßenverkehr vorgesehen.

Im Michelin Uptis ist die Felge über flexible und hochresistente Speichen aus Polyesterharz und Glasfasern mit der Lauffläche verbunden, die ein ähnliches Profil wie übliche Luftreifen aufweist. Das Außenmaterial sei unempfindlich gegen Anprall- und Stichverletzungen, erklärt Entwicklungsleiter Eric Vinesse: „Mit dem Uptis haben Autofahrer in Zukunft die Gewissheit, nie mehr mit einer Reifenpanne wegen Druckverlust liegen zu bleiben.“ Die Markteinführung von Serienreifen ist für 2024 geplant.

Vorbildlich ist laut Vinesse die Umweltbilanz der NPT-Reifen (Non Pneumatic Tires): „Derzeit müssen jedes Jahr weltweit rund 200 Millionen Reifen wegen durch Druckverlust entstandenen Folgeschäden entsorgt werden, obwohl sie das Ende ihrer Laufzeit noch längst nicht erreicht haben. NPT-Reifen sind daher ein Gewinn für die Umwelt.“ Zu klären bleibt freilich, ob das auch für Herstellung und Entsorgung der eingesetzten Innereien gilt.

Zielkonflikte zwischen Nassgrip und Rollwiderstand

Abfallvermeidung und Ressourcenschonung nennt auch Michael Rachita von Goodyear als wichtige Pluspunkte zusätzlich zur Ausfallsicherheit. Der amerikanische Hersteller erprobt derzeit luftlose Reifen auf autonomen Fahrzeugen und Lieferrobotern. Die Ergebnisse hinsichtlich Verschleiß, Bremsleistung und Schwingungsdämpfung seien positiv, die Zulassung für normale Straßenfahrzeuge werde in den Vereinigten Staaten in einigen Jahren erwartet. Bis 2030 wolle man den ersten wartungsfreien Reifen aus nachhaltigen Materialien auf den Markt bringen.

Christian Koch, Leiter des Dekra-Reifenlabors in München, antwortet auf die Frage nach den Aussichten für NPT-Reifen: „Die bisher bekannt gewordenen Technologien bieten durchaus Potential. Wegen des notwendigen Fülldrucks ist es für konventionelle Reifen schwierig, bestimmte Zielkonflikte zu lösen. So ist beispielsweise durch den Innendruck die Reifenkontur in Längs- und Querrichtung gekrümmt, was Auswirkungen auf Haltbarkeit, Grip und Fahreigenschaften hat. Ohne den Faktor Innendruck können die Parameter unabhängiger voneinander eingestellt werden. Damit bietet der Reifen den Entwicklern mehr Möglichkeiten, ihn für den jeweiligen Anwendungszweck zu optimieren“, sagt Koch und fügt hinzu: „Bestimmte Zielkonflikte, zum Beispiel zwischen optimalem Nassgrip und minimalem Rollwiderstand, werden zwar bestehen bleiben, aber der Wegfall des Fülldrucks könnte hier positive Auswirkungen haben.“ Auch fast 180 Jahre nach seiner Erfindung (Anmerkung des Autors: Koch spielt hier auf die 1847 in den USA patentierte Erfindung eines Luftreifens für Schienenfahrzeuge durch den Schotten Robert William Thomson an) sei der Reifen „nach wie vor ein spannendes Fahrzeugbauteil“.