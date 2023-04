Mit dem Beginn der Saison sind sie wieder überall zu sehen: automatische Spargelschälmaschinen an den Verkaufsständen der Händler. Die Geräte arbeiten zuverlässig und wurden über die rund 30 Jahre, die sie auf dem Markt sind, ständig weiterentwickelt, wobei die Kunst darin besteht, ausreichend viel Schale abzutragen, aber eben auch nicht mehr als nötig.

Bis zu 30 Prozent betrage der Verlust, heißt es in den Verkaufsprospekten der Hersteller, die zwei grundsätzlich unterschiedliche Prinzipien nutzen. So werden beim Gros der Geräte die Spargelstangen waagrecht ausgerichtet – und zwar eine nach der anderen – in die Maschine gesteckt, wo sie von paarweise angeordneten, sich drehenden Walzen gepackt und vorwärtsgeschoben werden. Das Schälen übernehmen seitlich an den Spargel pneumatisch herangeführte Messer, meist acht Doppelmesser (eins auf jeder Spargelseite), die um genau 22,5 Grad gegeneinander versetzt sind, sodass man annähernd rundgeschälte Spargel erhält.