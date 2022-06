Neuer Tonarm von Thiele : Das Ende des Fehlwinkels

Die Fachmesse High End ist seit ein paar Wochen vorbei, einiges auf der Messe hat uns nachhaltig beeindruckt. Dazu gehört der originellste Tonarm, der uns je begegnet ist. Das nach seinem Konstrukteur benannte Gerät, es heißt Thiele TA01, soll ein Kardinalproblem der analogen Schallplatten-Abtastung aus der Welt schaffen: den tangentialen Spurfehlwinkel.

Für die Jüngeren unter uns: Beim Schneiden der Schallrillen in die Lackfolie, in ein Vorprodukt also bei der Schallplattenherstellung, wandert der Schneidstichel auf einer geraden Linie in Richtung Drehachse. Der ideale Plattenspieler würde das Abtastsystem auf dieselbe Weise führen, doch die meisten Modelle arbeiten mit Schwenktonarmen, die den Tonabnehmer zwingen, einen abweichenden Weg einzuschlagen, nämlich einen Kreisbogen.

Daraus ergibt sich der Fehlwinkel: Fast auf dem gesamten Weg über die Platte steht die Abtastnadel mehr oder weniger schräg in der Schallrille, tastet also die beiden Rillenflanken nicht exakt zur selben Zeit ab. Das Ohr kann es hören – etwa in Form von Fehlern bei der räumlichen Darstellung. Nun hat die HiFi-Geschichte etliche Finessen hervorgebracht, um den tangentialen Spurfehlwinkel zu minimieren; dazu gehört die Kröpfung des Tonarmrohrs.Penible Anleitungen für die Justage des Tonabnehmers helfen ebenfalls

Sehen aus wie schwingende Gitarrensaiten

Aber Helmut Thiele, Industriedesigner und seit zehn Jahren Entwickler für die Marke Thorens, wollte dem Problem an die Wurzel. Hatte er etwa übersehen, dass es längst probate Lösungen in Gestalt von Tangentialtonarmen gibt, die ihre Tonabnehmer auf einem geraden Rohr zur Schallplattenmitte gleiten lassen? Thiele kennt sie alle, sieht aller auch hier schwer beherrschbare Probleme: Den Tonabnehmer auf diese Weise möglichst reibungslos zu führen und ihm trotzdem jedwede Eigenbewegung zu untersagen ist keine triviale Aufgabe. Also entschied er sich einen anderen Weg. Schon in den 1950er-Jahren gab es Tonarm-Konstrukte aus zwei parallelen Auslegern, die sich mit vier Drehpunkten wie in einem Parallelogramm bewegten und dabei den Kröpfungswinkel des Tonarmkopfes so variierten, dass der tangentiale Spurfehlwinkel über die ganze Platte hinweg nur knapp über der Null-Grad-Marke lag.

Mehr zum Thema 1/

Doch solche Lösungen kamen aus anderen Gründen nicht infrage: Thiele verlangt feste Verbindungen von Tonarmrohr und Tonarmkopf; deshalb hält auch nichts von den weit verbreiteten Schraubanschlüssen. Gelenke in der Nähe der Abtastnadel findet er erst recht indiskutabel. Hinzu kommt: Das ideale Tonarmrohr ist leicht und vollkommen rigide; ein langer Zwillingsausleger bietet zu hohe Risiken, mit Eigenschwingungen ins Musikgeschehen einzugreifen.

Thiele kann solche Verhaltensmuster mit Laser-Abtastungen visualisieren. Mache Tonarmrohre, sagt er, sehen in stroboskopischen Darstellungen aus wie schwingende Gitarrensaiten. Also verlagerte der Konstrukteur sein Parallelogramm nach hinten in die Nähe der Tonarmbasis. Ein massives Basisteil aus Leichtmetall, das Tonarmrohr und zwei Steuerhebel aus Ebenholz bilden die vier Seiten dieser geometrischen Figur, die mit ihren Winkeln etwas von der Parallelogramm-Form abweicht.

Diese Eigenheiten sind das Ergebnis von Optimierungsprozessen, die Thiele am Computer vorgenommen hat: Ohne CAD-Technik könnte er seinen Job nicht machen. So jedenfalls kann er einen Rekordwert in der Welt der Drehtonarme vermelden: Fehlwinkel von höchstens 0,036 Grad geben seine Datenblätter an. Der Preis? Fünfstellig.