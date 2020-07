Hier rollt was Großes an

Neuer Megahub im Güterverkehr : Hier rollt was Großes an

Zukunft im Megahub: Ein kleiner Schritt für einen Menschen. Ein großer für die Bahn? Bild: Daniel Pilar

Moderne Umschlagtechnik statt umständlicher Rangiermanöver: So will die Bahn in ihrem neuen Megahub in Lehrte mehr Güterverkehr auf die Gleise holen. Höfliche Skepsis begleitet den Plan.