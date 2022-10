Neue LED-Lampen : Licht an!

Zweimal mussten die Veranstalter die Messe „Light + Building“ pandemiebedingt absagen. Eine Messe, die sich seit der Gründung im Jahr 2000 zu einem internationalen Treffpunkt für Lichtplaner, Indus­trie und Handel entwickelt hatte. Im dritten Anlauf bremsten der Krieg in der Ukraine und die daraus folgende Energiekrise. So suchte man in der ersten Oktoberwoche große Namen wie Signify (die ehemalige Lichtsparte von Philips) und auch einige Luxusmarken in den Frankfurter Messehallen vergeblich. Der chinesische Osram-Nachfolger Ledvance war zwar präsent, konzentrierte sich aber auf Angebote für professionelle Anwender, die Büros oder Werk- und Lagerhallen illuminieren wollen. Die verbliebenen Aussteller zeigten jedoch, was sich im eigenen Heim mit moderner, auf Leuchtdioden basierender Lichttechnik realisieren lässt.

Das Energiesparen stand dabei nicht mehr im Fokus. Die Lichtausbeute der LEDs hat sich seit deren Siegeszug in der Allgemeinbeleuchtung vor zehn Jahren fast verdoppelt. Werte von 150 bis 180 Lumen pro Watt scheinen üblich. Lumen ist die Einheit, mit welcher der von einer Quelle emittierte Lichtstrom gemessen wird. Zum Vergleich: Die ausgestorbene Glühlampe kam auf etwas mehr als zehn Lumen pro Watt. Demzufolge dauert es ziemlich lange, um durch das Ausschalten einer modernen Leuchte eine einzige Kilowattstunde einzusparen. Anders sieht es aus, wo noch Halogen- oder Leuchtstofflampen zum Einsatz kommen. Hier greifen vom kommenden Jahr an strengere Richtlinien der Europäischen Union, die zu einem allmählichen Ausphasen dieser Bauarten führen werden. Freilich trifft das eher Gewerbetreibende, zumal die Kompaktleuchtstofflampe, ursprünglich als „Energiesparlampe“ eingeführt, aus den meisten Wohnzimmern und Küchen längst verschwunden sein dürfte.