Der Koalitionsfriede ist gewahrt, die Verwirrung bleibt. Das Verbot für fossile Heizungen, das vom Januar nächsten Jahres an greifen soll, ist immer noch eines, ein Verbot. Aber es hat eine beachtliche Zahl an Ausnahmeregeln bekommen, hier haben die Ampelparteien etwas aufgeweicht, dort mal nachgeschärft. Das sollte die zuletzt erhitzten Gemüter der Öffentlichkeit besänftigen. Mit mittlerem Erfolg. Doch immerhin kann man wohl davon ausgehen, dass sich bis zum Stichtag in acht Monaten nicht mehr viel Grundsätzliches an dem Gesetzestext ändern wird. Zeit also für ein paar Erklärungen.

Anna-Lena Niemann Redakteurin im Ressort „Technik und Motor“. Folgen Ich folge

Denn vor allem an ihr, an der 65, führt in Zukunft kein Weg mehr vorbei. Sie ist das Maß aller Dinge in der Novelle des Gebäudeenergiegesetzes, und sie entscheidet, ob eine neue Heizung den Segen der Regierung hat. Jede nach 2024 eingebaute Anlage, die für warme Räume und heißes Wasser sorgen soll, muss in Zukunft auf Basis von mindestens 65 Prozent erneuerbarer Energie laufen. Im gut gedämmten Neubau ist die Wärmepumpe dafür die überlegene Anlage. Sie erreicht die 65 Prozent schon aus technischen Gründen.