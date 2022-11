H eiß und anstrengend ist der Weg zur Liebe. In der dämmrigen Arbeitshalle toben die Flammen des Gießofens orangerot im Wettstreit mit der Sonne, die an diesem Freitag im September 2022 vom Himmel brennt. Am Morgen haben Nicolai Wieland und seine Mitarbeiter der Glockengießerei Bachert in Neunkirchen am Neckar die Ölbrenner angeschaltet. Seither hat das Feuer acht Tonnen Bronze erwärmt, ist die Legierung aus 78 Prozent Kupfer und 22 Prozent Zinn geschmolzen. Aus der flüssigen Bronze soll heute die Kirchenglocke Amemus gegossen werden. „Lasst uns lieben“ heißt der lateinische Name auf Deutsch. Die „Glockenspeise“ ist nun rund 1100 Grad Celsius heiß, bald kann gegossen werden.