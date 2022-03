Neubau einer klassischen Yacht : Das Glück der eigenen Baustelle

Nach Plänen seines Vaters hat sich der Yachtkonstrukteur German Frers einen Zweimaster gebaut. Herrlich von gestern, mit kleinen Zugeständnissen an heute. Seine Tochter hat die Kreation in einem Buch begleitet.

Der Argentinier German Frers hat als Außendienstler seines Kon­struktionsbüros viel Zeit auf Baustellen verbracht. Seit vier Jahrzehnten schaut er in Finnland am Polarkreis bei der Nautor-Werft vorbei, wo die noblen Swan-Yachten nach seinen Plänen entstehen. Oder etwas südlicher bei Hallberg-Rassy in Schweden, wo der Mercedes der Tourensegler gebaut wird. Auch in Holland, Italien, der Türkei, in Taiwan oder den Staaten guckt er nach dem Rechten.

Da rollt er auf der Werkbank seine Zeichnung aus, erklärt, skizziert oder ändert ein Detail, bespricht mit den Bootsbauern die geeignete Lösung. Meist mit dem Duft haltbarer Hölzer und dem Odeur aushärtenden Laminats in der Nase.