Neuauflage des Uhrenklassikers : Das kratzt sie nicht

Der Uhrenfreund von heute ist verwöhnt, hat er doch die große Auswahl. Etwa bei den Gehäusen. Die sind, ganz nach Gusto, rund, rechteckig, kissenförmig oder oktogonal, gefertigt aus Edelstahl, Titan, Carbon, Bronze oder verschiedensten Edelmetallen. Das war in den 1960er-Jahren noch ganz anders. Da waren Uhren meist rund. Die edleren Stücke kamen im Goldgehäuse, bei Gebrauchsuhren wählten die Hersteller Messing, das dann wahlweise verchromt oder mit edleren Materialien plattiert wurde. Die Zifferblätter schützte in aller Regel dreidimensional geformtes Plexiglas. Etwas höherwertiger und härter waren flache Mineralgläser, die aber noch weit davon entfernt sind, kratzfest zu sein.

Das erschien Rado, der Uhrenmarke der 1917 gegründeten Schlup & Co, nicht gut genug. Komplett kratzfest und damit praktisch für die Ewigkeit gebaut, so sollte das neue Produkt sein. Also entwickelten die Schweizer eine Wolframkarbid-Legierung, ein Hartmetall, das Ende November 1961 als Werkstoff zur Herstellung von Uhrengehäusen patentiert wurde. Kombiniert mit einem Saphirglas entstand die weltweit erste kratzfeste Uhr, die auf der Basler Mustermesse 1962 – und auch später – handfest als Diastar beworben wurde. Die Rado-Verkäufer drückten den interessierten Juwelieren und Uhrenfachhändlern Messer und Nagelfeilen in die Hand, mit der sie die neuen Uhren malträtieren durften, um sich zu überzeugen.

Was für den Kunden die reine Freude bedeutete, war für die Produktion die Pest. Mehrachsige CNC-Bearbeitungsanlagen mit Diamant- und Laserwerkzeugen, wie sie heute in der In­dustrie gang und gäbe sind, waren da­mals nicht bekannt. Aus einem Hartmetall-Rohling ein rundes Gehäuse mit vier filigranen Bandhörnern herauszufräsen, erschien nicht opportun. So ist die charakteristische ovale Gehäuseform also eher der Produktionstechnik geschuldet als der Idee des Designers.

Saphirglas verursacht optische Täuschungen

Ein solcher wurde dann gesucht, um den 60. Geburtstag der Rado-Ikone adä­quat zu feiern. Verpflichtet hat Rado den Schweizer Alfredo Häberli, der sich die berechtigte Frage stellte: „Was und wie viel kann ich verändern, ohne die Grundidee zu verwässern?“ Bei den Dimensionen habe er nur Bruchteile von Millimetern verändert, die Grundform ist gleich geblieben. Wir haben uns die von Häberli gestaltete „Anniversary Edition“, die für 2050 Euro wohlfeil ist, etwas genauer angeschaut. An seiner breitesten Stelle misst das Gehäuse 38 Millimeter, im eingeschraubten Zustand verschwindet die Krone weitgehend in einer Aussparung und trägt kaum auf.

Die Länge beträgt 45 Millimeter. Während das Mittelteil aus Edelstahl gefertigt ist, besteht der Glasrand aus Ceramos, einer Keramik, die die zuliefernde Schwesterfirma Comadur herstellt. Mit diesem kratzfesten Material setzt man die Tradition der ersten Diastar fort. Das Band ist in das Gehäuse integriert und wird von unten eingesetzt. Dank eines werkzeuglosen Wechselsystems können Bänder bequem getauscht werden. Mitgeliefert wird ein Milanaiseband aus feinem Stahlgeflecht sowie ein Textilband, der Tragekomfort war mit beiden Bändern einwandfrei.

Das Ablesen ist zuweilen schwierig

Ein optisches Highlight ist das innen sechseckig facettierte Saphirglas, das optische Täuschungen verursacht. So wirkt das flache, silberne Zifferblatt dreidimensional mit erhabener Mitte, das unter bestimmten Blickwinkeln leicht golden schimmert. An der Sechs-Uhr-Position erscheint in einem kreisrunden Fenster das Datum, das für uns aber nur mit Lesebrille ablesbar war. Die darüber positionierte Wochentagsanzeige ist überhaupt nicht abzulesen, weil nur zweifarbig gestaltet und nicht bedruckt, was wir als Designgag werten. Das in den Zifferblattfarben grau, blau und grün erhältliche Serienmodell zum Preis von 1520 Euro gibt sich pragmatischer und hervorragend ablesbar.

In der oberen Ziffernblatthälfte dreht sich bei Bewegung ein kleiner Anker, der bei Rado für ein automatisch aufziehendes Werk steht. Ein solches tut auch in der Diastar Dienst. Dabei handelt es sich um eine Mutation des Powermatik-80-Werks der Konzernschwester ETA, das 80 Stunden Gangautonomie bietet und eine hohe Gangpräzision ermöglicht. Tatsächlich lief die Uhr bei verschiedenen Trägern mit einem Vorgang zwischen plus vier und plus sechs Se­kunden am Tag. Das ist dem Nachfolger eines technischen Trendsetters absolut würdig.