Vom Küchenfenster aus fällt der Blick ins Schwarze, mit dem Einbruch der Nacht verstecken sich Beete und Gehölz im Dunkeln. Und das ist grundsätzlich gut so. Das sich seit dem Siegeszug billiger LEDs in vielen Gärten ausbreitende Licht ist für die Natur kein Gewinn. Insbesondere kaltweißes Licht zieht Insekten nicht nur an, sondern stört auch deren Fähigkeit, sich zu orientieren. Das biologische Gleichgewicht kann durch die Lichtflut ins Wanken geraten. Strahlt ein großer Teil des Kunstlichts ungerichtet in den Himmel ab, trägt der Gartenbesitzer einen kleinen Teil zur Lichtverschmutzung in Ballungsräumen bei. Auch bei nicht bewölktem Nachthimmel bleibt so ein großer Teil der Sterne unsichtbar.

Johannes Winterhagen Redakteur in der Wirtschaft, Ressort Technik und Motor

Gar kein Licht im Garten zu haben, ist aber auch keine Lösung. Man will sich schließlich unfallfrei auf dem eigenen Grundstück bewegen. Und dann gibt es jene Abende im Sommer, an denen man mit Freunden im Freien am Tisch sitzt, es wird später und später, die Nacht bricht herein. Da möchte man den Garten mit Licht genauso inszenieren wie das Wohnzimmer.