Multitools im Vergleichstest : Mit Haken und Ösen

Routinierte Bastler wissen: Beim Kauf von Werkzeug kann kaum etwas falsch machen, wer zwei Grundsätze beherzigt. Zum Ersten ist der Erwerb billiger Ware rausgeschmissenes Geld, weil sie so gut wie immer nichts taugt und man deshalb kurze Zeit später doch etwas Richtiges anschafft. Und zweitens hüte man sich vor Kram, der in der Lage sein soll, grundverschiedene Aufgaben gleichermaßen zu erledigen. Wer also seinem Installateur, der gerade in irgendeinem Winkel des Hauses feststeckt, aus dem eigenen Fundus einen Hammer reicht, der auch eine Säge sein möchte, wird einen mitleidigen Blick ernten – oder der Mann stellt umgehend die Arbeit ein.

Lukas Weber Redakteur im Ressort „Technik und Motor“. F.A.Z.

Entsprechend war anfangs die Skepsis angesichts des neuen Geräts groß. Als der Autor dieser Zeilen in den achtziger Jahren beim Outdoor-Tüftler Volker Lapp ein Wildnistraining durchmachte, zog der ein Mitbringsel aus Nordamerika aus der Tausendtaschenweste – wollen doch mal sehen, ob sich damit Knoten lösen lassen. Die Spitzzange mit den ausklappbaren Werkzeugen in den Griffschenkeln erledigte die Aufgabe zufriedenstellend, was sich mit Blick auf die Lapp’schen Anforderungen als verschärftes Lob ansehen lässt, es gibt also Ausnahmen von der eingangs genannten Regel.