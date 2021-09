Die Geschichte von Mega Construx steht für die seit Jahren laufenden juristischen Auseinandersetzungen zwischen dem dänischen Unternehmen und den Anbietern von mit Lego kompatiblen Bausteinen: Das ursprüngliche Patent auf den Legostein aus dem Jahr 1958 ist schon lange abgelaufen, deshalb meldete Lego in den 1990er-Jahren Markenrechte für die Noppensteine an. Das fochten verschiedene Konkurrenten an. Unter anderem entschied der Europäische Gerichtshof 2008 in erster Instanz, dass sich die wesentlichen Merkmale der Klemmbausteine durch die technische Funktion ergeben, weshalb der Schutz der Konstruktion nach dem Markenrecht nicht möglich sei.