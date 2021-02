Mobile Heizung in der Alukiste : Ein Koffer voller Wärme

Gegen kalte Füße am Verkaufsstand oder Frösteln im Zelt hilft eine mobile Heizung in der Alukiste. Sie wird mit Diesel betrieben und bläst die warme Luft durch einen Schlauch.

Manche gutgemeinten Ratschläge helfen nicht viel weiter. Die Eltern hatten eine heizungslose Jagdhütte mitten im Wald, und wenn es dort im Herbst zugig und kalt war, empfahl die Mutter, als der Sohn sich über kalte Füße beklagte, er möge sich doch einfach warme Gedanken machen. Das geht ihm Jahrzehnte später durch den Kopf, als er im Dienste der Zeitung erstmals ein Dachzelt ausprobiert. Hoch oben auf dem Defender könnte es gemütlich sein – allein, etwas höhere Temperaturen wären willkommen.

Lukas Weber Redakteur im Ressort „Technik und Motor“. F.A.Z.

Offenbar geht das anderen ebenso. Die Idee sei aus einem Kundenwunsch geboren worden, erklärt Peter Hochsieder, der Gründer eines Unternehmens, das unter dem Zungenbrecher Nakatanenga firmiert und sich von einem Geländewagenspezialisten zum Anbieter einer breiten Palette von Outdoor-Artikeln entwickelt hat (der Name stammt aus dem Sumerischen und steht für einen vierrädrigen Ochsenkarren). Ebenjener Wunsch war, im Dachzelt nicht mehr zu frieren, und Hochsieder, der gerne Sachen entwickeln lässt, die man brauchen könnte, sann auf Abhilfe. Heraus kam eine mobile Dieselheizung in der Kiste, die nicht nur Zelte, sondern auch Gartenhäuser, Berghütten, Verkaufsstände, Boote, Flüchtlingsunterkünfte und alle anderen kalten Orte warm macht. Das geht zwar auch mit einer Gasheizung, nur muss beim Transport die sperrige Gasflasche sicher befestigt sein. Diesel oder Heizöl gibt es an jeder Ecke, und im Auto ist der Treibstoff ohnehin dabei.

Die Konstruktion ist simpel, ein begabter Bastler kann sie im Hobbyraum umsetzen: Man nehme eine Standheizung, wie sie fürs Auto oder die Yacht erhältlich sind, montiere sie samt einem Tank in einer Kiste und sorge für die Stromzufuhr. Die mobile Diesel-Luftheizung von Nakatanenga ist im Grunde ebenso aufgebaut, und auch eine Handvoll ähnlicher Produkte, deren Hersteller offenbar auf dieselbe Idee gekommen sind. Der hier beschriebene Koffer unterscheidet sich von Bastellösungen durch einen integrierten Aufbau und durchdachte Details, alles sieht so aus, als wäre es von vornherein für diese Verwendung konzipiert worden.

Für einige Komponenten trifft das auch zu. Die erste Generation kam vor drei Jahren auf den Markt und wirkte noch etwas improvisiert. Nach der jüngsten Überarbeitung sind die Kisten in unterschiedlichen Formaten für mehrere Versionen einer robusten Alubox in der Einheitsgröße 58×38×24 Zentimeter gewichen, der Plastikkanister wurde durch einen sauber verarbeiteten rechteckigen Alutank mit 9,2 Liter Inhalt ersetzt, und es gibt eine Steuerelektronik mit Fernbedienung und Zeitschaltuhr.

Die einheitliche Größe dient dem modularen Aufbau: Das vordere Drittel nimmt stets die Heizung selbst ein, dahinter ist in der einfachsten Version für 1700 Euro mittig der Tank montiert, das gesamte Ensemble wiegt ohne Treibstoff 16 Kilogramm. Oder man ordert für rund einen Hunderter mehr ein Exemplar mit zwei Tanks, die exakt den gesamten Raum ausfüllen. Im Test hatten wir die dritte Version für 1905 Euro, sie hat rechts und links des Tanks jeweils eine auslaufsichere Batterie mit 12 Volt und 33 Ah Kapazität montiert, die parallel geschaltet sind und von einer externen Stromversorgung unabhängig machen, aber das Gewicht auf 36 Kilo treiben.

60 bis 70 Stunden Betrieb möglich

Elektrischer Strom wird fürs Gebläse und die Zündung gebraucht, deren Leistungsaufnahme hält sich indes in Grenzen; ohne nachzuladen sind 60 bis 70 Stunden Betrieb möglich. Die externe Versorgung erfolgt über eine SAE-Buchse zum Beispiel aus der Autobatterie, außerdem können darüber die fest installierten Akkus aufgeladen werden. Daran passt auch ein Solarmodul mit 40 Watt Peak, das der Anbieter gleich mit eingepackt hat und das für einen schier endlosen Betrieb gut sein sollte, bis der Treibstoff zu Neige geht. Sowohl der zweite Tank als auch die Batterien können nachgerüstet werden.

Auf der Heizung gibt es ein elektronisches Panel für die Steuerung, daneben einen Schalter, mit dem zwei unter einer Klappe verborgene USB-Buchsen aktiviert werden können. Die Anschlüsse für die Luftschläuche mit 60 Millimeter Innendurchmesser sind mit verschraubten Deckeln gesichert, die Schläuche selbst, die es je nach Bedarf in verschiedenen Längen gibt, werden aufgesteckt und mit einem Ratschenmechanismus befestigt. Denn die Kiste muss wegen der Abgase draußen bleiben, die Warmluft wird mit dem Schlauch dorthin geführt, wo sie gebraucht wird. Außerdem gibt es vorn und an der Seite zwei daumendicke Öffnungen für Zu- und Abluft des Brenners, sie werden mit einem Gummistopfen verschlossen – wer vergisst, sie herauszunehmen, bekommt die Heizung nicht in Gang.

Womit wir beim Betrieb wären. Diesel einfüllen, Trennschalter einstecken und starten. Die Funktionen am Display sind nicht unbedingt selbsterklärend, was einige Versuche erfordert, die Kiste ist so neu, dass es noch keine Gebrauchsanleitung gibt. Aber dafür hat sie ja die Fernbedienung. Das winzige Teil stammt offenbar vom Auto und stört so etwas den Gesamteindruck, alles sei aus einem Guss. Aufschließen startet, Abschließen stoppt die Heizung. Erst tut sich nicht viel, die Box arbeitet wie der Ölbrenner im Keller und muss erst einmal vorheizen. Unter leisem Ticken der Pumpe, einem dezenten Fauchen und kräftigem Blasen wird es dann nach kurzer Zeit erfreulich warm. Die Heizung ist die kleinste des Herstellers Autoterm, sie liefert maximal 2 kW Wärme. Gefühlt entspricht das einer guten Autoheizung, allemal ausreichend für ein Zelt oder einen kleinen Raum, den Zugang für den Schlauch muss man selbst schaffen. Unter voller Leistung reicht ein Liter Diesel für etwa vier Stunden.

Heiß ist es auch aus dem Auspuff, schade, dass man die Abwärme im Freien nicht nutzen kann. Vielleicht lässt sich ja etwas zum Abtauen davorstellen. Für alle, die solch ein Gerät nur vorübergehend brauchen: Man muss die Box nicht kaufen, Nakatanenga verleiht sie auch.