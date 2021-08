Aerodynamik am LKW : Sparen mit Flaps und Flügeln

Die automobile Welt steht vor riesigen Veränderungen. Das gilt zunächst einmal für die Autos, die relativ bald in Europa neu nur noch elek­trisch fahren sollen. Bei den Nutzfahrzeugen, deren CO2-Ausstoß nicht minder relevant ist, stehen ebenfalls viele Zeichen auf Strom, doch zumindest mittelfristig wird auf der Fernstrecke weiterhin der Dieselantrieb dominieren. Grob 30 Liter Diesel verbraucht ein 40-Tonnen-Lastzug auf 100 Kilometer, es bietet sich also noch viel Potential, um Treibstoff und damit CO2 zu sparen.

Weil allein knapp die Hälfte des Verbrauchs für das Überwinden des Luftwiderstands nötig ist, liegen Verbesserungen der Aerodynamik eigentlich auf der Hand. Aber viel getan hat sich bisher nicht. Das Aachener Start-up-Unternehmen Betterflow will das nachhaltig ändern. Die beiden Gründer, Ingo Martin und Rainer Buffo, kennen sich vom Studium an der RWTH Aachen, sie haben Luft- und Raumfahrttechnik studiert. Buffo ist schon promoviert, Martin ist es bald. Seit 14 Jahren sind sie mit der Thematik befasst, damals haben sie sich auf Lastwagen gestürzt, weil die Aerodynamik eines Flugzeugs wenig Spielraum für Neues lässt. Betterflow als Start-up gibt es seit 2014, ein Investor im Hintergrund hat seither mehr als zehn Millionen Euro investiert.

Jetzt endlich ist die erste Betterflow-Entwicklung marktreif, etlichen Vorschusslorbeer gab es schon, diverse Preise gingen nach Aachen. Konkret konzentriert sich Betterflow ganz auf den Trailer, also den Auflieger, der an die Zugmaschine kommt. Das Aerodynamik-System eignet sich noch nicht für Gliederzüge oder Solo-Lastwagen. 30 Prototypen-Trailer sind zurzeit in Deutschland für sieben verschiedene Speditionen unterwegs, die Aerodynamikmaßnahmen am Trailer sollen 1,8 bis 2,0 Liter Ersparnis auf 100 Kilometer bringen. Dieser Wert kristallisiere sich nach mehr als vier Millionen gefahrenen Kilometern heraus.

Weniger Luftverwirbelungen bedeuten weniger Verbrauch

Will der Spediteur sparen, muss er zunächst Geld ausgeben. Zwischen 8000 und 9000 Euro kostet das Komplettpaket von Betterflow, bestehend aus einem Vorflügel oben am Trailer an der Vorderseite, einer Verkleidung des Unterbodens über fast die gesamte Länge mit einer sehr fest gespannten Art Plane und den doch recht spektakulären Flaps rechts und links am Heck des Aufliegers. Sie klappen bei Geschwindigkeiten über 60 km/h automatisch aus und verlängern das Fahrzeug am Heck um einen halben Meter, dazu gibt es an der Dachkante noch einen weiteren Spoiler, der ebenfalls automatisch ausfährt – und wie das gesamte System bei 50 km/h wieder ein. Der Fahrer muss sich um nichts kümmern. Weil ein Flap mitsamt der nötigen Mechanik 85 Kilo wiegt, ist zurzeit eine Montage nur an festen Kofferaufbauten möglich, nicht aber an den eher gängigen Trailern mit Planenaufbau. Betterflow muss somit zwei Drittel des möglichen Marktes brachliegen lassen. Das System kann auch ohne die Flaps bestellt werden, schon das bringe eine Ersparnis von knapp einem Liter. Die Kosten belaufen sich dann auf 2300 Euro. Vereinfacht gesagt, sorgen die Maßnahmen für weniger Luftverwirbelungen, was dem Verbrauch zugutekommt.

Als Produzent für die Flaps und die gesamte, recht aufwendige Mechanik wurde das finnische Unternehmen Valmet Automotive gewonnen, das von Herbst an in seinem polnischen Werk mit der Serienfertigung beginnt. Dass die Flaps überhaupt rechtlich zulässig sind, liegt an einer aktuellen Gesetzesänderung durch die EU, die im Sinne der CO2- Ersparnis eine verbesserte Aerodynamik nicht durch irgendwelche Längenvorschriften torpedieren will. Nach der Direktive 2007/46/EC, die seit September 2020 gültig ist, gehen Flaps am Heck wie auch Aerodynamikvorbauten an der Zugmaschine nicht mehr in die erlaubten Gesamtlängen – das sind 16,50 Meter beim Sattelzug und 18,75 Meter beim Gliederzug – ein. Theoretisch wären also auch längere Flaps möglich und nützlich, nur wären diese nicht mehr praktikabel.