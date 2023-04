Das Frühstück in Italien ist schnell gemacht. Am Morgen kehren Jung und Alt in eine Bar ein, trinken Cappuccino, es­sen vielleicht noch ein Cornetto und gehen wieder. Selbstverständlich schäumen die Barista die Milch mit der Lanze der Siebträgermaschine. Und selbstverständlich nehmen sie frische Kuhmilch und keine haltbare. So ist es seit Jahrzehnten und wird es hoffentlich auch bleiben. In Deutschland verhält es sich etwas anders. Weil das Land nicht mit guten Cafés gesegnet und der Cappuccino meist recht teuer ist, versuchen viele Deutsche ihr koffeiniertes Milchmixgetränk zu Hause zuzubereiten.

Marco Dettweiler Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge





Dafür stehen verschiedenste Gerätschaften zur Verfügung. Wir haben vier ausprobiert: einen manuellen Milchaufschäumer für das Kochfeld und einen, der das Heizen und Schäumen selbst übernimmt, einen Kaffeevollautomaten mit Karaffe und eine Siebträgermaschine mit Lanze.