Hoist-Training : Hängepartie im Offshore-Windpark

„Die Ausrüstung sitzt stramm, das gibt Sicherheit“: Im niedersächsischen Emden werden Offshore-Techniker auf ihre Einsätze vorbereitet. Bild: Daniel Pilar

Schlechtwetter, Sturm, Zeitnot: Damit Offshore-Techniker ihre Windparks auf See immer erreichen, geht es manchmal mit dem Hubschrauber zur Arbeit. Doch das Abseilen in luftigen Höhen hat so seine Tücken.