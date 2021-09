Miele-Lounge in Allianz-Arena : Ist schon ein Tor gefallen?

Hartgesottene Fans stehen im Stadion. Andere beobachten das Spiel hoch oben aus einer Lounge. Solche Gäste sitzen hinter eine Glasfront bei einem Glas Wein oder Champagner am Tisch, um zwischendrin in der Pause etwas zu essen – keine Bratwurst, sondern ein ganzes Menü. Wenn ihnen das Spiel zu langweilig ist, können sie sich während der Halbzeiten mit kulinarischen Spielzügen beschäftigen. Im besten Fall legen die Gäste einer Lounge pünktlich zum Anpfiff die Serviette zur Seite, um sich vor die Glasfront auf einen Sitzplatz zu begeben und das Spiel wie alle anderen Zuschauer auf dem Rang zu verfolgen.

Die Gäste einer Lounge müssen also nicht unbedingt großes Interesse an Fußball haben. Unternehmen laden dorthin in erster Linie ihre Kunden ein, manche davon sind auch Fans. Zu den Unternehmen, die in der Allianz-Arena dauerhaft eine Lounge gemietet haben, gesellt sich nun auch Miele. 106 solcher Räume reihen sich im Oval des oberen Ranges des Stadions. Für Miele ist diese Lounge in der Arena ein bisher noch nicht da gewesenes Vorzeigeprojekt. Dass sich das Unternehmen aus Gütersloh das Stadion des FC Bayern München ausgesucht hat, hat wenig mit einer heimlichen Leidenschaft der Vorstandsmitglieder für den Verein zu tun. Es geht vielmehr darum, durch die Partnerschaft die Bekanntheit des Clubs zu nutzen. Hierzulande, aber auch in China. Dort wartet ein attraktiver Markt auf Miele, den das Unternehmen bisher nicht nutzen konnte.

Miele hat sich seine Lounge von dem Designer Dave Cassels aus Hongkong einrichten lassen. Sie ist geschmackvoll und edel gestaltet – so wie vermutlich die meisten Lounges in den Stadien. Tische, Stühle, Geschirr, Besteck und Gläser schaffen eine Umgebung, wie man sie von teuren Restaurants kennt. Doch interessant und besonders ist der Besuch der Lounge für Freunde des Kulinarischen und des Kochens, die in der Küche nicht nur gerne konsumieren, sondern auch produzieren. So würde man am liebsten gerade Kevin von Holt zur Seite springen und mitmachen, der mit einem Assistenten für die Eröffnungsveranstaltung ein Menü zubereitet. Der Koch aus Hamburg nutzt die Lounge für seine Kochschule „Cooking Arena“, wenn der Ball in der Allianz-Arena ruht.

Ein Viertel des Raumes besteht aus einer Kochinsel. Dieses Viereck hat einen schmalen Eingang, durch den man wie in eine Arena schreitet. Vorne, rechts und links warten mächtige Arbeitsplatten aus Quarzit darauf, dass auf ihnen Essen zelebriert wird. Der Koch ist in der Mitte stehend immer nur einen Schritt von ihnen entfernt. Hier kann er sich austoben: schnippeln und schneiden, Pfannen abstellen und Teller anrichten. Vor ihm ist das Herz der Kommandozentrale. Eine Kochfeld mit Vollflächeninduktion, das bis zu vier Töpfe oder Pfannen erkennt und sich merkt, wenn sie verschoben werden, um das Bedienelement anzupassen. Rechts auf der Edelstahlplatte des Teppan Yaki wird Kurzgebratenes zubereitet. Links vom Kochfeld sitzt die Wokmulde. Wenn dennoch der Platz für Töpfe und Pfannen ausgeht, steht auf der rechten Seite der Kochinsel ein neunzig Zentimeter breites Induktionskochfeld zur Verfügung.