Kochmesser sind für den friedvollen Einsatz in der Küche gedacht. Manch einer sieht in besonders mächtigen Exemplaren dennoch eine Waffe, was meist an den langen Klingen und der schmalen Spitze liegt. The Knife von Güde ist so ein Exemplar, vor dem man Furcht haben könnte - aber nicht sollte. Als wir das außergewöhnliche Messer das erste Mal in der Hand hielten und es zu Hause stolz vorzeigten, drohte The Knife Hausverbot. So viel Klinge war noch nie in der Küche.

Marco Dettweiler Redakteur in der Wirtschaft.





The Knife besteht letztlich nur aus Klinge. Sie ist 26 Zentimeter lang, das Messer wiegt 410 Gramm. Der Griff ist mit acht Zentimetern so kurz, dass er noch nicht einmal mit dem kleinen Finger abschließt, wenn man ihn mit der Hand umgreift. Doch genau das tut man ohnehin selten mit Kochmessern. Die Hand rutscht Richtung Klinge und greift um diese von oben herum.