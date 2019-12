Märklin 1 im Maßstab 1:32 : Fit mit 50

Von wegen Revolution: Als Märklin 1969 eine Modellbahn der Nenngröße 1 (Maßstab 1:32, Spurweite 45 Millimeter) ins Programm aufnahm, rollte die Neuheit zwar in eine mächtig studentenbewegte Zeit hinein. Eigentlich kehrten die Göppinger damals aber zu ihren Wurzeln zurück. Denn ein Vorläufer der 1 stand am Anfang der Modellbahnproduktion des schwäbischen Familienunternehmens. Der dazugehörenden Uhrwerklokomotive mit der eigenwilligen Achsfolge A1 (großes Treibrad, gefolgt von einem kleinen Laufrad) verliehen die Fans im ausgehenden 19. Jahrhundert den Spitznamen „Storchenbein“. Nach langer Konjunktur mit Blütezeit in den 1920er und 1930er Jahren war Ende der 30er Schluss mit der großen und teuren Modellbahn im Maßstab 1:32. Die Zukunft schien kleineren Formaten zu gehören, besonders der Nenngröße H0.

Warum Märklin vor 50 Jahren trotzdem die Rückkehr wagte? Ein Grund dürfte die Treue der Kunden gewesen sein. So hieß es im Katalog von 1969: „Vor gut 30 Jahren haben wir die letzten großen Modelleisenbahnen in Spur-1-Größe verkauft. Aber die Erinnerung an diese schöne große Bahn hat die Jahrzehnte offenbar überdauert. Anders können wir uns die vielen Anfragen, die in steigendem Maße bei uns eingehen, nicht erklären. Diesen zahlreichen Wünschen haben wir nun entsprochen und eine neue Märklin Modelleisenbahn Spur 1 herausgebracht.“