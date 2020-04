Mähbericht Gardena Handymower : Mähen wie Staubsaugen

Verdichtete Wohngebiete erlauben nur kleine Rasenflächen. Dort braucht niemand einen Benzinmäher, und mit Kabel hantieren will sowieso niemand mehr. Also ist der Akkumäher auf dem Vormarsch, oft schwer und teuer und eben überdimensioniert für manchen Bonsaigarten. Gardena hat nun einen Mäher entwickelt, der nach Spielzeug ausschaut und sich auch so anfühlt. Federleicht mit winzigem Akku, soll der Handymower bis zu 50 Quadratmeter kleinen Flächen zu Grase rücken.

Die Montage ist simpel, der nicht höhenverstellbare Griff wird auf den Korpus geschraubt, der Akku nach erster Aufladung in das gut zu erreichende Fach hinten oben am Mäher eingesteckt, fertig. Fast. Gardena hat dreifache Sicherheit eingebaut. Der schwenkbare Griff muss in einem bestimmten Winkel gehalten werden, weit oben (Parkposition) und weit unten (Transportposition) schaltet der Mäher ab. Außerdem muss ein zur Verriegelung gedachter Plastikknauf gedreht und ein Sicherungsknopf gedrückt werden, bis am Griff die Leiste zur Leistungsentfaltung gezogen werden kann. Sicherheit in Ehren, aber das ist des Guten zu viel.

Mähen geht sodann kinderleicht, gern mit einer Hand. Richtig froh wird, wer eine ebene Rasenfläche hat. Sind Hügel oder Hänge zu bewältigen, hebt der Mäher rasch mal ein Rad in die Höhe, eben weil er so leicht ist. Dann bleibt er sofort stehen. Oder der Griff wird zu stark gesenkt, auch dann bleibt der Mäher stehen. Die gute Idee, einem Staubsauger gleich unter Gartenmöbeln mähen zu können, verkehrt sich bisweilen ins Gegenteil, weil der oft unvermittelt ausgehende Motor nervt.

Da die Arbeitsbreite nur 22 Zentimeter beträgt, muss man viele Bahnen fahren, freilich nicht allzu lang. Der Handymower ist auf kurze Einsätze ausgelegt, je nach Höhe des Rasens hat der 2,6-Ah-Akku Saft für 16 bis 19 Minuten. Hernach möchte er zwei Stunden an den sauber verarbeiteten Ladestecker. Im Testbetrieb meldete sich der auch in anderen Gardena-Geräten mit 18V-Lithium-Ionen-System einsetzbare Akku einmal wegen Überlastung ab, zeigte aber nach einigen Stunden der Rekonvaleszenz am Stromkabel neue Einsatzbereitschaft.

Einen Grasfangkorb gibt es nicht, das freut den Großstadthobbygärtner. Das Schnittgut wird von dem 22-Zentimeter-Messer zu Mulch verarbeitet und kann düngend liegenbleiben. Die Schnitthöhe ist über einen einfach konstruierten Hebel an der Seite des Korpus in drei Stufen von 30 bis 50 Millimeter verstellbar. Das Arbeitsgeräusch ist leise, allerdings nicht so leise wie das eines Mähroboters. Am Sonntag wird der Handymower also auf seinem Parkplatz bleiben, wo er sich dank kompakter Maße aufrecht stehend klein macht.

Wir erleben diesen Gardena-Mäher als smarte Idee für kleine, ebene Flächen. Unsere Nachbarin würde zum Handrasenmäher greifen. Wer wie wir lieber was mit Motor macht, dem müsste der Handymower 200 unverbindliche Euro wert sein.