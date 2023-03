D as Qualitätssiegel „Made in Solingen“ nutzt sich als Werbeslogan allmählich ab. Millionen Menschen haben diesen Spruch schon auf einem Messer gelesen. Dennoch ist Verlass auf das Siegel. Die Solingenverordnung schützt den Namen. Nur wer alle wesentlichen Produktionsschritte innerhalb der Stadt macht, darf die Herkunft auf seine Messer schreiben. Weil das nicht mehr jeder Hersteller garantieren kann, verschwindet der Schriftzug bei dem einen oder anderen. Nach wie vor sitzen in der hügeligen Stadt im Bergischen Land bekannte Hersteller wie Wüsthof, Zwilling, Güde, Herder oder Burgvogel. Dort besteht seit mehreren Jahrhunderten eine funktionierende In­frastruktur aus Dienstleistern. Die Entstehung Solingens als deutsche Hauptstadt des Messers geht bis ins 14. Jahrhundert zurück, als die Schleifer die Kraft der Wupper und ihrer Nebenflüsse nutzten, um in ihren „Kotten“ an rotierenden Steinen die Klinge zu schärfen.

So braucht es auch heutzutage nur den Stahl von auswärts. Sobald der Rohstoff in Solingen ankommt, übernehmen die Schmieden und machen daraus Messer und andere Schneidwerkzeuge. „Made in Solingen“ funktioniert als ewiges Qualitätssiegel, weil in dieser Stadt nun mal die besten Schmieden sitzen. So gut ihre Messer sind, so unterschiedlich ist die Art ihrer Herstellung. Güde und Windmühlenmesser stehen für Tradition, Manufaktur und Handwerkskunst. Zwilling und Wüsthof nutzen mittlerweile modernste Technik wie Roboter, um ihre Produkte zu fertigen. Bei Güde produzieren 26 Mitarbeiter auf circa 800 Quadratmetern 300 bis 400 Messer an einem Tag. Zwilling hat 750 Mitarbeiter, von denen 200 in der Produktion tätig sind. Mehr als 13.000 Messer verlassen täglich das Fabrikgelände, das eine Fläche von knapp sieben Fußballfeldern hat. Trotz der unterschiedlichen Kapazitäten und Verfahren der Herstellung kommen alle Schmieden zu einem ähnlichen Ergebnis. Sie fertigen Messer in höchster Qualität.