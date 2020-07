Luftreiniger : Aus dem Staub gemacht

Wer auf seine Gesundheit achten möchte und sich deshalb mit all jenem beschäftigt, was in der Luft herumschwebt, könnte leicht um den Schlaf gebracht werden: Feinstäube, Schimmelpilzsporen, Bakterien, Viren und Gase – da möchte man das Atmen am liebsten lassen. Draußen am Straßenrand ruht die Hoffnung auf dem Gesetzgeber, möge er dafür sorgen, dass die Belastung klein bleibt. Doch die Gefahr lauert weniger an der mehr oder weniger frischen Luft, hoch belastet sind oft die Innenräume. Zum Glück gibt es erschwingliche Technik, die sie von den wichtigsten Schadstoffen reinigen soll. Zwei solcher Geräte für den Hausgebrauch haben wir uns einmal näher angesehen.

Lukas Weber Redakteur im Ressort „Technik und Motor“. F.A.Z.

Das Prinzip ist im Wesentlichen gleich, es ähnelt dem eines Staubsaugers: Ein Ventilator saugt durch ein Filterelement Luft an und bläst sie wieder aus. Je größer das Gerät und stärker das Gebläse ist, desto mehr geht durch. Verwendet werden Hepa-Filter (High Efficiency Particulate Air), in denen auch kleinste Partikel bis hinunter zu 0,1 Mikrometer hängen bleiben. Zusätzlich gibt es eine Schicht Aktivkohle, die Gase und Gerüche binden soll. Andere Modelle produzieren elektrisch negativ geladene Ionen, sie sind aber erheblich teurer, oder sie waschen die Luft.

Von unseren Kandidaten mit dem Staubsaugerprinzip ist der AP40 Pro von Ideal laut Anbieter vollständig aus deutscher Produktion, wir haben ihn für etwa 480 Euro im Handel gefunden. Er verspricht eine Filterleistung von 99,99 Prozent bezogen auf Partikel bis 0,2 Mikrometer. Dyson gibt für sein kleines Modell Pure Cool Me (rund 314 Euro) 99,95 Prozent an, allerdings für 0,1 Mikrometer. Beide haben eine zylindrische Form, der AP40 wirkt mit 40 mal 25 Zentimetern wuchtiger als der Dyson mit etwa gleicher Höhe und nur rund 20 Zentimeter Durchmesser, aber einem dicken Knubbelkopf. Beide werden über Fernbedienung gesteuert, der Ideal lässt sich auch über den Einschaltknopf bedienen und über das Smartphone mittels einer App, die kostenlos heruntergeladen werden kann.

Die hat es in sich, denn sie verbindet den Luftreiniger mit einem würfelförmigen Messgerät namens AS10 von sechseinhalb Zentimeter Kantenlänge, das seit kurzem zu Preisen ab 155 Euro erhältlich ist und seinen Besitzer über die Qualität der Raumluft informiert. Der AS10 kommuniziert über W-Lan, er weist getrennt Feinstaub bis zehn Mikrometer Durchmesser (PM 10) und den noch feineren PM 2,5 im Minutentakt aus, die Genauigkeit liegt dabei nach Herstellerangaben bei 15 Prozent, außerdem flüchtige organische Substanzen (VOC), Luftdruck, Feuchtigkeit und Temperatur. Die genauen Daten gibt es über die App, der Würfel ordnet sie bezogen auf den EU-Luftqualitätsindex (AQI) ein und zeigt das Ergebnis durch in seiner Leuchtkraft einstellbares Farbenspiel von grün (unbedenklich) in sechs Stufen bis dunkelbraun (gefährlich) an. Im Automatikmodus des AP40 wird dieser nach der Einschätzung des Würfels gesteuert. Wie vom Anbieter zu erfahren ist, wird die App ständig weiterentwickelt. In Zukunft könnten Luftreiniger und Messgerät ins Smart Home integriert sein und so etwa auf geöffnete Fenster reagieren. Der Würfel bezieht seinen Strom über einen USB-Anschluss, der Verbrauch hält sich mit 1,1 Watt in Grenzen.