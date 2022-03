Lufthansa ändert Flugroute : Kaninchenschlinge auf Eis

Der von Russland ausgelöste Krieg in der Ukraine hat vielerlei tragische Folgen. Die Fliegerei führt er in die Zeit der Sowjetunion zurück. Sie durfte lange nicht überflogen werden. Zwischen Europa und Asien wählte deshalb etwa die Lufthansa die planerisch aufwendige Route über Alaska. Jetzt ist es wieder so weit. Seit vergangener Woche fliegt die Lufthansa aus Tokio über die Polarroute, der erste Flug war LH 717 von Haneda nach Frankfurt. Gegenüber der seit Kriegsausbruch notwendigen Umleitung im Süden über Kasachstan spart die nördliche Route bis zu eineinhalb Stunden und zehn Tonnen Kraftstoff. Allerdings bringt sie Hürden mit sich.

Die größte ist die Entfernung zu einem Ausweichflughafen, sollte eine Notlandung erforderlich werden. Das Problem verstärkt sich, werden, wie zunehmend in der Branche üblich, zweistrahlige Flugzeuge auf Langstrecken eingesetzt. Hierfür gibt es spezielle Regeln. Flugzeuge haben eine Zertifizierung, die je nach Typ die Dauer des Weiterflugs bei Ausfall eines Triebwerks angibt. Der Fachbegriff lautet ETOPS, extended range twin engine operation performance standards. In mit Ironie gesegneten Fliegerkreisen wird die Abkürzung auch als „engines turn or passengers swim“ bezeichnet. Standard ist schon länger ETOPS 180, nach einem Triebwerksausfall am ungünstigsten Punkt auf der Strecke muss der nächste Flughafen also in höchstens 180 Minuten erreichbar sein. Neuere Flugzeugmodelle wie die Boeing 787 Dreamliner mit leistungsfähigeren Triebwerken erreichen indes schon Werte über fünf Stunden, der Airbus A350-900 gar sechs Stunden.