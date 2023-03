Aktualisiert am

Neue Sitze in der Lufthansa : Höhere Mathematik

Wahlheimat: In der ersten Klasse gibt es in Zukunft Außenkabinen mit Aussicht für Alleinreisende... Bild: Lufthansa

Arme seitlich ausstrecken und bis zum Anschlag rotieren, die Fußgelenke drehend lockern, in einer fließenden Bewegung mit den ausgestreckten Fingerspitzen der rechten Hand nach links unten auf den Boden und mit denen der ausgestreckten linken Hand nach rechts unten. Wer stundenlang vor dem Fernseher gesessen und der Sportschau zugesehen, vom Skispringen über Biathlon bis zum Slalom die Wettkämpfe verfolgt hat, den holt Felix Neureuther hoch vom Sofa. Mit Bewegungsübungen gibt der ehemalige Skiprofi den Vorturner, und wer mitmacht, merkt, wie gut das tut. Gegen die allgemeine Lethargie und für die Frage: Wie kann man nur stundenlang quasi bewegungslos sitzen?

Holger Appel Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Technik und Motor“. Folgen Ich folge

Ein Langstreckenflug dauert schon mal 15 Stunden, moderne zweistrahlige Flugzeuge wie der Airbus A 350 oder die Boeing 777 schaffen das ohne Pause. Für Passagiere ist der Grat zwischen Freude am Fliegen und Leid am langen Sitzen schmal. Wer unterwegs oder am Ziel arbeiten muss, denkt noch mal genauer nach, wählt Plätze mit der Möglichkeit, ein Laptop ohne Nackenkrampf aufklappen oder sich für einige Stunden hinlegen zu können. Es ist nicht gleichgültig, mit welcher Fluggesellschaft man Strecken zurücklegt, die Gestaltung der Kabine und der Service unterscheiden sich. Traditionell genießen asiatische Anbieter wie Singapore Airlines oder Cathay Pacific den Ruf, besonders gastfreundlich zu sein. Die arabischen Gesellschaften wie Emirates oder Qatar locken mit Luxus. Amerikaner gelten als eher pragmatisch. Und die Lufthansa findet ihren Platz als solider Qualitätsanbieter, dem man blind vertraut.