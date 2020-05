Laufschuh Hyperion Elite : Tempo auf die Straße bringen

Aktualisiert am

Der amerikanische Hersteller Brooks hat zwei neue Laufschuhe für mehr Geschwindigkeit im Angebot. Der Hyperion Elite bringt mehr Schubeffekt mit Platte in der Zwischensohle.

Vor einem Jahr machte Nike mit seinen Vaporfly-Zoom-Laufschuhen Furore, deren Name ein „4 Prozent“ hinzugestellt wurde, weil man damit angeblich vier Prozent schneller laufe als mit dem Vorgänger. Der Trick: ein Sohlenaufbau mit neuem Schaumstoff, der leicht, weich und zudem geeignet sein soll, einen Großteil der abgegebenen Energie zurückzugeben. Dazu dient eine im Schaumstoff eingebettete Platte aus Kohlenstofffasern, die einen gewissen Schubeffekt erzeugt.

Nun bringt auch der amerikanische Hersteller Brooks zwei neue Laufschuhe für mehr Geschwindigkeit. Der Hyperion Tempo helfe Läufern beim Training, und sein Zwilling Hyperion Elite sei dann der Laufschuh für den Tag des Wettkampfs. Wir haben den Elite ausprobiert. Er ist außerordentlich leicht, das ist der erste Eindruck, den die Waage bestätigt, wenn sie 195 Gramm anzeigt. Das sehr dünne Obermaterial ist vorn perforiert und damit atmungsaktiv. Der zweite Eindruck: Die Sohle wirkt sehr starr, kein Wunder, denn auch hier ist zwischen zwei Schichten der Zwischensohle eine Platte aus Kohlenstofffasern eingelassen, die während des Laufens im Übergang von der Ferse zum Vorfuß den Abstoß fördern soll.

Für die Zwischensohle hat Brooks einen sehr leichten Schaumstoff verwendet, dies erlaube eine Anpassung des Schuhs an den individuellen Bewegungsablauf und eine gleichmäßige Dämpfung. Der Schaumstoff soll halb so leicht sein wie der sonst bei Brooks verwendete. Schlüpft man in den Hyperion Elite hinein, gefallen die sehr komfortable Passform und der üppige Platz, der den Zehen eingeräumt wird.

Die Fersenkappe ist wie das Obermaterial dünn, bietet aber sehr guten Halt, Fersenkappen bauen, das kann Brooks. Verblüffend dünn ist auch die Außensohle, die nur wenig Profil bietet, aber Gummi an den stark strapazierten Stellen hat. Die Sprengung beträgt acht Millimeter. Bei uns saß der Schuh nahezu perfekt und wie angegossen. Beim Laufen stellt sich wie beim Nike Vaporfly sofort das Gefühl ein, dass der Schuh nach vorn will. Man hat ein wenig den Eindruck, dass man auf Sprungfedern läuft. Mit höherer Geschwindigkeit scheint der Effekt stärker zu werden. Gewinnt man auf diese Weise tatsächlich mehr Tempo im Wettbewerb?

Viele Athleten bestätigen das im Brustton tiefster Überzeugung, obwohl neben den Laufschuhen noch viele andere Parameter für ein gutes Abschneiden mit höherem Tempo entscheidend sind. Wenn es einen Vaporfly-Rivalen gibt, dann ist es jedenfalls dieser Schuh. Mit dem Nike hat er den hohen Preis von 250 Euro gemein, und man darf bei beiden Schuhen getrost davon ausgehen, dass sie nur wenige hundert Kilometer durchhalten. Der Hyperion Tempo fürs Training kostet 150 Euro und verzichtet bei sonst ähnlichen Spezifikationen auf die Kohlenstoffplatte.