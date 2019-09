Trailschuh von Tecnica : Sitzt wie angegossen

Wir kennen das vom Skifahren: Stiefel fast sämtlicher Hersteller lassen sich individuell an die Füße anpassen. So wird die Passform besser, Scheuer- und Druckstellen werden verringert. Der italienische Hersteller Tecnica hat die Idee bereits auf Wander- und Bergschuhe übertragen. Nun bringen sie den ersten Trailrunningschuh, der exakt an den Läuferfuß angepasst wird. Origin heißt er, und kommt seit dem Sommer in ausgewählte Fachgeschäfte. Der Aufbau des Vertriebs startet langsam. Um den Schuh im Laden anzupassen, ist eine besondere Apparatur notwendig, der Fachverkäufer muss geschult werden. Folglich gibt es den Origin nicht im Internet, sondern der Läufer muss 20 Minuten in die Individualisierung seines Schuhs im Fachgeschäft investieren.

Aber was genau machen die Italiener mit dem Origin anders? Üblicherweise wählt der Läufer seinen Schuh nach der Beschaffenheit seines Fußes aus. Der Fuß muss sich dem vorgefertigten Schuh anpassen. Das kann auf Anhieb glücken, aber auch längeres Suchen und Ausprobieren erfordern. Tecnica dreht den Spieß um. Der Schuh passt sich dem Läufer an.