Lauberhornrennen in Wengen : Wilde Hunde

Hier kommt alles zum Tragen, was einem Abfahrer abverlangt wird: Das Lauberhorn garantiert Spektakel. Am Rennwochenende sind rund um Wengen 1800 Helfer im Einsatz. Bild: EPA

Nebel raus, Sonne rein, wirbt das Plakat in der Frankfurter Innenstadt für den Schweizer Skiort Wengen. Wer dieser Tage dort war, erlebte Sonne raus und Nebel rein, vor allem aber Schnee raus, Grün und Braun rein. Es ist kaum vorstellbar, dass an diesem Wo­chenende eines der spektakulärsten Skirennen im Weltcup-Kalender stattfinden soll. Stattfinden wird, so wie es aussieht. Denn die Berg- und Pistenprofis haben doch tatsächlich trotz widrigester Bedingungen eine Rennpiste in den Berg ge­zaubert, die während der Europacup­rennen in der vorvergangenen Woche schon mal gezeigt hat, dass sie hält. Freilich nur bis zur Hälfte und im Super-G, die gesamte Länge wird erst im Abfahrtsrennen unter die Bretter genommen.

Die hat es in sich, das Lauberhornrennen ist das längste im Wettbewerb und zusammen mit der Streif in Kitzbühel das Rennen mit dem größten Spektakelfaktor. 4480 Meter ist die Rennpiste lang, rund zweienhalb Minuten dauert die rasende Fahrt, und wir üben das nun einmal ge­meinsam nur im Stand ohne G-Kräfte im Wohnzimmer: Zweieinhalb Minuten in Abfahrtshocke. Brennen schon die Oberschenkel? Wer als Tourist einmal die Strecke am Lauberhorn so schnell es geht unter die eigenen Ski genommen hat, erlebt den Steilhang, spürt den Druck, fährt auf Zug, bis die Beine nicht mehr wollen, bremst nach dem nahezu senkrecht abfallenden Zielhang auf eisigem Untergrund auf der letzten Rille mit zittrigen Knie und fragt sich an mehr als einer Stelle: Wie kann man da bloß im Schuss runterfahren?