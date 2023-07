Kochen ist viel Routine. Deswegen übernehmen mitunter Roboter die Arbeit in der Küche. Wer an Stationen von Aitme seine Mahlzeit bestellt, bekommt es nur noch mit Maschinen zu tun.

Ulli nimmt schweigend die Bestellung entgegen. Dann fängt er monoton mit einem Arm an, die Zutaten nacheinander in einem Topf zu sammeln, um sie dann zu erhitzen. Fünf Minuten später kippt er lieblos das fertige Gericht in eine Pappschale und schiebt das Essen wortlos dem Kunden hin. Dieser nimmt sich das Lentil Chicken Curry und geht ebenso grußlos. Solche Szenen beobachtet man häufiger im Foyer des Ullsteinhauses in Berlin. Dennoch sind die Gäste mit dem Service zufrieden und kommen wieder.

Marco Dettweiler Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge





Der Koch ist ein Roboter, wurde von Aitme hergestellt und von Aramark angestellt. Er hat von seinen Eltern keinen Namen bekommen, also haben wir ihn Ulli genannt. Eigentlich wollte Aramark, die in Deutschland den größten Marktanteil für Catering- und Gastronomiedienste haben, seine Gäste von Menschen in einem Restaurant empfangen lassen. Aber die Eröffnung verzögert sich, sodass man nach einer temporären Alternative suchte, die auch von Unternehmen wie Goodbytz hätte sein können, auch Remyrobotics oder Cooke lassen Roboter auf das Essen los.