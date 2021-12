Mini-Solaranlage : Strom aus Balkonien

Eine Solaranlage, die nur in die Steckdose gestöpselt wird – die kleine Energiewende könnte so einfach sein. Tatsächlich gibt es aber einige Fallstricke.

Öl wird teurer. Gas wird teurer. Strom wird teurer. Woran auch immer die Preissteigerung liegt, sei es die Nachfrage oder Aufschläge, die der Staat für richtig hält – es ist zum Frösteln. Zugleich kommt der Ausbau der Erneuerbaren nicht recht voran, wo bleibt die Energiewende? Da möchte man als guter Bürger gerne helfen und wenigstens ein bisschen elektrischen Strom selbst produzieren, wenn’s halt nur nicht so kompliziert mit den Vorschriften wäre.

Lukas Weber Redakteur im Ressort „Technik und Motor“. Folgen Ich folge

Viele machen es trotzdem und in einer Grauzone, weshalb sich für kleine Solaranlagen, die einfach an die Steckdose angeschlossen werden, in manchen Kreisen der Begriff Guerilla-PV eingebürgert hat. Dabei ist es theoretisch gar nicht mehr notwendig, den Kampf um die selbsterzeugte Energie im Untergrund zu führen, denn nach langem Ringen ist seit 2019 der Anschluss von Mini-Photovoltaik durch den Verbraucher selbst zweifellos legal – gerade so, wie es in einigen Nachbarländern schon lange der Fall ist. Allerdings werden um ein paar Details erregte Debatten geführt, wovon noch die Rede sein wird.