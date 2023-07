Kaufberatung Tennisschläger : Aber bitte mit Wumms

Aktualisiert am

Ein Tennisschläger, der perfekt zur eigenen Spielweise passt, ist nicht so schwer zu finden. Bild: Hersteller / FAZ.NET

Tennisprofi müsste man sein. Dann brauchte man sich keinen Kopf zu machen um die Ausrüstung, bekäme alle Utensilien von Sponsoren gestellt und bei Turnieren die Bälle von einem Kind zugeworfen. Vor allem müsste man nicht nach einem geeigneten Schlägermodell suchen, sondern erhielte von seinem Sponsor ein Racket in die Hand gedrückt, das nach individuellen Vorlieben verändert werden kann, die Arbeit erleichtert und Erfolg verspricht. Und weil man als Profi Schläger sonder Zahl gestellt bekommt, ist die Scheu, sie aus Wut über eigene Fehler zu zerdeppern, weniger groß, als wenn man jedes Wrack auf eigene Rechnung durch ein neues Stück ersetzen muss.

Thomas Klemm Sportredakteur. Folgen Ich folge

Wer kein Profi ist, sondern zu den anderen 1,5 Millionen deutschen Tennisspielern gehört, kommt nicht drum herum, selbst auf Schlägersuche zu gehen. Die gute Nachricht: Ein Schlagwerkzeug, das perfekt zur eigenen Spielweise passt, ist nicht so schwer zu finden wie eine Nadel im Heuhaufen. Die weniger gute Nachricht: Viel einfacher zu finden ist es allerdings auch nicht. Wer gewisse Ansprüche an sich und sein Rüstzeug stellt, sollte sich deshalb in die Kriterien vertiefen, die einen Schläger ausmachen: vor allem Gewicht, Schwunggewicht, Kopfgröße, Besaitungsmuster, Balancepunkt. Fehlt nur noch eine passende Saite, aber das ist eine Wissenschaft für sich.