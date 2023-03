Die Nachfrage nach Strom steigt in den kommenden Jahren dramatisch, für einen Durchschnittshaushalt verdreifacht sie sich. Diesen Nachfrageschub verkraften die Verteilnetze in den Gemeinden nicht. Smart Meter Gateways sollen Abhilfe schaffen.

Einem Elektron ist es egal, wer es in Bewegung versetzt. Ob ein Kern- oder Kohlekraftwerk, ein Windrad oder eine Solaranlage am Anfang stehen, der Strom fließt zuverlässig bis ins Haus. Schalter an, Stecker rein, Strom kommt bislang fast immer aus der Steckdose. Diese Erfahrung machen die Deutschen bislang, allen Volten der Energiepolitik zum Trotz. Rund zwölf Minuten im Jahr, statistisch gesehen, muss es aufgrund eines Stromausfalls ohne gehen, meistens war ein Bagger schuld, der ein Stromkabel unabsichtlich zerstörte.

Auf den letzten Metern, buchstäblich, droht nun ein anderes Szenario: Stadtwerke könnten Verbraucher drosseln, das Energiewirtschaftsgesetz sieht diese Möglichkeit schon vor. Die Bundesnetzagentur arbeitet bereits an einer Verordnung, die den Spielraum für die Energieversorger definiert. Dass überhaupt über die „Steuerung von Verbrauchseinrichtungen und Netzanschlüssen“, so heißt es im Amtsdeutsch, nachgedacht wird, hat einen triftigen Grund. Die Nachfrage nach Strom steigt in den kommenden Jahren dramatisch, für einen Durchschnittshaushalt von 3500 auf 10.500 Kilowattstunden im Jahr, so prognostiziert es der Zentralverband der Elektro- und Digitalindustrie (ZVEI). Denn während Leuchten, Kühlschränke und zuletzt sogar Fernseher immer energieeffizienter arbeiten, soll mit Strom künftig auch geheizt und das Elektroauto vor der Tür geladen werden.