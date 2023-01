Freileitungsmonitoring : Turbo für die Trasse

Laut DIN EN 50341 herrscht in Deutschland das ganze Jahr über Hochsommer. 35 Grad Celsius. Denn anhand der Maximaltemperaturen berechnen die Übertragungsnetzbetreiber, wie viel Strom durch ihre Leitungen fließen darf, die Hitze beeinflusst die Kapazitäten der Überlandleitungen. Doch bekanntlich ist es hierzulande an nur wenigen Tagen so heiß. Die bundesweite Mitteltemperatur lag 2021 bei 9,2 Grad. Orientierte man sich am tatsächlichen Wetter, könnte viel mehr Strom durch die Leitungen fließen. Denn besonders an kalten, windigen Tagen, an denen viel Windstrom durch die Drähte strömt, werden die Leitungen gleichzeitig vom Wind gekühlt.

Eine Reihe gesetzlicher Anforderungen hat den „witterungsabhängigen Freileitungsbetrieb“ (WAFB) in der Vergangenheit begrenzt, und trotzdem haben Übertragungsnetzbetreiber den kühlenden Wind testweise genutzt, um ihre Kapazitäten zu erhöhen. Am besten geeignet sind Leitungen, die quer zur Hauptwindrichtung verlaufen. Idealerweise weht der Wind in Norddeutschland meist aus Westen, während die Stromtrassen oft in Nord-Süd-Richtung verlaufen.