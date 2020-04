Vollautomaten im Vergleich : Die machen den Kaffee automatisch

Aktualisiert am

Perfektionisten lassen ihre Finger von Kaffeeautomaten. Doch viele Koffeinfreunde mögen die Maschinen, weil sie so komfortabel sind. Einige machen sogar leckeren Espresso oder Filterkaffee. Diese vier Vollautomaten zum Beispiel.

Ein Automat ist praktisch. Er nimmt den Menschen viel Arbeit ab. Meist führen Maschinen die Arbeitsschritte exakter und schneller aus als der Mensch. Doch die Küche ist nicht unbedingt der geeignete Ort für bedingungslose Automation. Eine Maschine liefert nicht immer das beste Ergebnis, und der Mensch verlernt seine handwerklichen Fähigkeiten.

Zudem kann die Küche ein Ort der Entspannung sein, wo man sich Zeit für jeden einzelnen Arbeitsschritt nimmt. So verhält es sich in einer idealen Welt. In der Realität kann es Kollegen und Freunden oft nicht schnell genug gehen. Ihnen dauert es zu lange, einen Filterkaffee mit der Hand zu brühen oder einen Espresso mit der Siebträgermaschine zuzubereiten.