Jute statt Kunststoff : So dämmen Sie das Dach natürlich

Manch vermeintlich moderne Idee erweist sich bei näherer Betrachtung als traditionsstark. Etwa der Kampf gegen den Plastikmüll, doch den Kunststoffhassern und allen Initiativen zum Trotz hat die reißfeste Einkaufstüte bis heute ein zähes Leben – in der Umwelt verrottet sie nicht, aber auch als Gebrauchsgegenstand ist sie nicht umzubringen. Und das, obwohl die Kampagne „Jute statt Plastik“ schon vier Jahrzehnte alt ist. Die jüngste gesellschaftliche Polymerphobie und schlappe Witze von damals über Verhütungsmittel (warum die Grünen wohl so viele Kinder haben, siehe oben) kommen dem Redakteur in den Sinn, als ihm durch Zufall ein Produktmuster in die Hand fällt: Jute statt Schaumstoffplatten, lasst uns das Dach natürlich dämmen. Das ist angeblich besonders im Sommer gegenüber herkömmlichen Lösungen von Vorteil und macht mit Blick auf die jüngsten Hitzewellen neugierig.

Lukas Weber Redakteur im Ressort „Technik und Motor“. F.A.Z.

Natürlich, das ist nicht neu, gedämmt wurde schon vor der Erfindung des Polystyrols. Dazu gibt es für Leute, die ökologisch denken wollen, eine ganze Reihe von Materialien, die alle ihre Daseinsberechtigung haben – von Zellulose über Holz und Kork bis Schafwolle, allerdings nicht alle in Form von Platten oder Rollware für den Dachausbau zwischen den Sparren. Noch recht jung und in reiner Form erst seit 2017 auf dem Markt ist aber die Jute, sie hat laut Hersteller gegenüber anderen Materialien Vorzüge, von denen noch die Rede sein wird.