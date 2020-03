Scharf oder schön : Mit dem Bug fängt alles an

Er ist senkrecht, vorwärts, neuerdings sogar rückwärts geneigt. Zum Deck weit ausgekragt oder umgekehrt schmaler werdend. Es gibt ihn mit und ohne Nase. Mal ist er schlank gestreckt wie ein Messer oder bullig wie eine Festung. Je nach Bootstyp durchschneidet der Bug die Wogen oder hebt den Rumpf über das Wasser. Neben Zweckmäßigkeitsgesichtspunkten für spezielle schiffbauliche Anwendungen spielen bei Freizeitbooten Moden eine Rolle. Jollen und Yachten sind Luxusartikel. Das führt zu seltsamen Formen.

Bis vor einigen Jahren war der Bug fast jedes schwimmenden Untersatzes vorwärts geneigt. Ganz gleich ob Jolle, Yacht oder Kreuzfahrtschiff: Seitlich gesehen, ragte er stets vorwärts. Die Blaupause dazu waren historische Segelschiffe. Jeder kennt die Windjammer mit ihren kühnen Klippersteven. Deren Buge verkörperten schwimmendes Fernweh. Die Vorderkante war konkav, nach innen eingezogen, ihre Kante unten am Wasser schnittig schmal. Das nötige Volumen zum Anheben des Gefährts in hohen Wellen steckte weiter oben im weit ausgekragten Bug. Eine clevere Form, die widerstandsarme Fahrt und Auftrieb in stürmischer See in Einklang bringt.

Der Nachteil ist die späte Volumenzunahme beim vor- und rückwärts schaukelnden, stampfenden Schiff auf hoher See. Gischt gelangt an Deck, bei schneller Fahrt durch hohe Wogen wäscht das Meer über den Bug bis hinauf zur Brücke. Unwohlsein von Passagieren und Besatzung ist da noch das kleinere Übel. Das Schiff vibriert, Aufbauten leiden, Frontscheiben werden zertrümmert. Bei Sturm wird das Tempo so weit gedrosselt, dass das Schiff soeben noch steuerfähig bleibt.

Eine gestreckte Wasserlinie mit einem steilen Vorsteven und geschickt im Bug des Schiffs untergebrachtes Volumen lässt das Gefährt ruhiger im Wasser liegen. Deshalb lief die „Costa Smeralda“ als Prototyp einer neuen Kreuzfahrtschiffgeneration mit einem senkrechten, die Wogen messerartig durchschneidenden Vorsteven vom Stapel. Diese Form war schon bei den Oceanlinern des frühen 20. Jahrhunderts üblich, etwa den Schnelldampfern der Imperator-Klasse, wie sie Blohm + Voss für Hapag baute, der „France“ oder der Olympic-Klasse der Reederei White Star. Es geht um jeden Meter Wasserlinie. Einen maßgeblichen Beitrag dazu leistet der senkrechte Vorsteven. Der Wunsch nach großer Geschwindigkeit und Seegängigkeit formt bis heute die schmalen Kriegsschiffe mit ihrer schlanken, schnittigen Vorschiffspartie.

Kurios ist der bei großen Fracht- und Kreuzfahrtschiffen übliche Wulst vor dem Bug. Die seit den dreißiger Jahren entwickelte Nase soll das Wellenbild des Schiffs durch eine Überlagerung der zweiten, der eigentlichen Bugwelle durch die vordere der wulstartigen Verlängerung des Rumpfs günstig beeinflussen und so den Wasserwiderstand reduzieren. Die vor dem Bug angebrachte Verlängerung streckt zugleich die effektive Wasserlinie. Das spart Treibstoff.