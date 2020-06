Jenseits der Uhrenmessen : Viel Zeit im Homeoffice

Noch bevor die großen Uhrenmessen anstanden, war die Messe auch schon gelesen. Dank Corona wurden sowohl die Baselworld als auch die „Watches and Wonders“ – vormals SIHH/Salon International de la Haute Horlogerie – in Genf abgesagt. Sie gelten als die wichtigsten Uhrenmessen. Die opulente Luxusveranstaltung in Genf schrumpfte zu einem Online-Portal, in dem bunte Werbefilmchen einige wenige Neuheiten einiger, bei weitem nicht aller, sonst ausstellender Marken anpriesen.

Und in Basel geht es auch ohne Corona drunter und drüber. Nachdem große Marken wie Rolex, Tudor, Patek Philippe und Chopard den Basler Veranstaltern, mit denen sie hörbar unzufrieden waren, den Laufpass gaben, war das Ende einer traditionsreichen Messe eingeläutet. Die Baselworld, deren Anfänge ins Jahr 1917 zurückreichen, ist nun definitiv Geschichte. Bis hierhin also nichts Greifbares für den Uhrenfreund. Da können auch digitale Presseinformationen oder gut gemachte Online-Präsentationen, wie sie beispielsweise Breitling, Sinn, Montblanc oder Zenith anboten, nicht wirklich Abhilfe schaffen. Schließlich sind Uhren etwas durch und durch Analoges, das buchstäblich begriffen werden muss, um es einzuordnen.

Weshalb wir uns zur Minimesse im Homeoffice entschlossen haben – mit Uhren, die für die Entwicklungen der Saison stehen können. Dieses Format hat den großen Vorteil, dass die vorgestellten Zeitmesser genauer in Augenschein genommen werden konnten, als das bei einem Messerundgang möglich gewesen wäre. Außerdem sind die hier beschriebenen Uhren bei den einschlägigen Juwelieren und auch in diversen Online-Shops sofort bestell- und in der Regel auch lieferbar. Letzteres ist bei Messe- und Saisonneuheiten nicht immer der Fall.

Bei manchen Uhren wird gar schon während der ersten Präsentation darauf hingewiesen, dass sie in dieser Form wohl nie käuflich zu erwerben sein werden. Vielmehr seien sie ausschließlich Ausdruck der eigenen hohen technischen Kompetenz und daher als Konzeptuhr anzusehen. So geschehen bei der Altiplano Concept, mit der die Manufaktur Piaget, die für sehr schlanke, elegante Zeitmesser bekannt ist, vor zwei Jahren den Rekord für die flachste mechanische Uhr holte. Weil es offenbar genügend Menschen gibt, die eine Weltrekorduhr ihr Eigen nennen wollen, entschieden sich die Schweizer nun zur Serienfertigung im Format eines Zweieurostücks. Damit der gerade einmal zwei Millimeter hohe Zeitmesser (Durchmesser 41 Millimeter) auch im Alltag gut funktioniert, wurden Gehäuse und Werkplatine als Einheit konstruiert und aus einer sehr torsionssteifen Legierung auf Kobaltbasis ausgeführt. 283 teils mikrofeine Einzelteile sorgen für eine korrekte Zeitanzeige. Diese Zahl ist ebenso eindrucksvoll wie jene, die auf dem Preisschild steht: 417.000 Euro.

Auch wenn elegante Herrenuhren derzeit en vogue sind, ist wohl nur ein sehr kleiner Teil der uhrenaffinen Deutschen willens und in der Lage, dafür eine solche sechsstellige Summe hinzublättern. Da gibt sich Sinn Spezialuhren zu Frankfurt am Main bürgernäher. 1890 Euro verlangen die Hessen für ihre Neuheit mit der prosaischen Modellbezeichnung „1739 St I S“. Dahinter verbirgt sich aber nicht, wie man bei Sinn vermuten könnte, eine kernige Instrumentenuhr, sondern vielmehr ein sehr eleganter Zeitmesser mit schwarzem Zifferblatt und aufgesetzten Indexen, über dem nur Minuten- und Stundenzeiger kreisen. Auch wenn die Sinn mehr als viermal so hoch ist wie die Piaget, schlüpft sie immer noch leicht unter die Hemdmanschette und bietet sich mit 10 bar (100 Meter) Wasserdichtheit als alltagstaugliche Anzugsuhr an.

Als solche geht auch die Junghans Max Bill Mega Solar durch, erst recht wenn sie mit dem ohne Aufpreis lieferbaren schwarzen Lederband ausgerüstet ist. Unser Testmuster trug ein graues Lederband mit rauher Oberfläche, das die Funkuhr eher zum stilsicheren Freizeitbegleiter werden lässt. Hinter der eleganten Fassade verbirgt sich hochwertige Funkuhrentechnik. So lässt sich die Junghans weltweit entweder über regionale Funksender oder via App mit der jeweiligen Ortszeit synchronisieren. Der Energiespeicher verfügt über eine Dunkelgangreserve von rund drei Jahren und wird über ein Solarmodul unter dem Zifferblatt aufgeladen. Das funktioniert trotz eines weißen Zifferblatts, das der Theorie nach Licht ja eher reflektiert denn absorbiert. Doch verwendet Junghans hier eine spezielle Zifferblattbeschichtung, die energiereiche Lichtwellen passieren lässt. Für so viel Technik und Eleganz mutet der geforderte Kaufpreis von 895 Euro als angemessen an.