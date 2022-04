Spritzige Yacht von Jeanneau : Café Racer

Unter den großen Bootsherstellern der Welt eine herausragende Größe ist die französische Beneteau-Gruppe. Ihre Wurzeln liegen an der Küste des Atlantiks, ihre Ursprünge in einem 1884 gegründeten Familienbetrieb. Was in jüngerer Zeit im Zuge des Wachstums und der Internationalisierung dreifach verloren ging, ist der Accent aigu überm „e“ von Bénétéau. Dafür kamen durch Einverleibung und Neugründung immer mehr Marken hinzu, mittlerweile elf an der Zahl. Unterm Beneteau-Dach agieren Beneteau, Jeanneau, Prestige, Lagoon, Excess, Delphia, Four Winns, Wellcraft, Scarab, Glastron und Monte Carlo Yachts in jeweils eigener Rolle. Gebaut werden Boote und Yachten am Fließband, Hunderte Jahr für Jahr, in verschiedensten Kategorien, Preis- und Prestigeklassen, mit und ohne Segel, mit einem Rumpf oder zwei. Ein Strom an Neuentwicklungen und Neuerscheinungen wirbelt den Markt auf. Aber selbst ein solcher Gigant kann nicht überall gleichzeitig sein.

Eine Lücke, deren Existenz nicht länger hingenommen werden soll, ist die der großformatigen Tagesboote, meistens Dayboat oder Daycruiser. Es geht um ausgewachsene Yachten, aber solche, auf denen man nicht etliche Tage am Stück verbringt, sondern nur ein paar Stunden, allenfalls ein schnelles Wochenende. Daraus ergibt sich die Freiheit, nein, die Pflicht, verschwenderisch mit dem vorhandenen Platz umzugehen, auf die Unterbringung des maximalen Nutzwerts à la Wohnmobil zu verzichten und stattdessen der Lässigkeit viel offenen Raum zu gewähren.