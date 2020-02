Jake Dyson im Interview : Staubsauger statt Elektroautos

Aktualisiert am

Jake Dyson hat sich lange gewehrt, ins milliardenschwere Familienunternehmen zu folgen. Im Gespräch verrät er, was sich geändert hat, warum es mehr junge Ingenieure braucht und was von Dysons E-Auto übrig geblieben ist.

Beutellose Staubsauger haben das Unternehmen groß gemacht – eine Erfolgsgeschichte, die Jake Dyson fortführen will. Bild: Dyson

Herr Dyson, gerade haben Sie eine neue Leuchte vorgestellt. Es war wieder ein Produktlaunch, bei dem Sie auf der Bühne standen und nicht Ihr Vater. Wie finden Sie es, häufiger im Scheinwerferlicht zu stehen?

Wenn ich ehrlich bin, ist es seltener geworden. Was in Ordnung ist, weil viel im Hintergrund passiert und ich mit Produktentwicklungen, der Arbeit in der Geschäftsführung und strategischen Themen beschäftigt bin.

Wie verstehen Sie Ihre Rolle in der Produktentwicklung: Managen Sie jetzt die Ideen anderer, statt selbst zu erfinden?