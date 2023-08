Airbus will mit Voyager ins All

Die Internationale Raumstation ist in die Jahre gekommen, spätestens im Jahr 2030 will die amerikanische Weltraumagentur NASA die ISS ausmustern. Die Nachfolge soll eine privatwirtschaftlich betriebene Station antreten, dafür hatte die NASA Ende 2021 drei Unternehmenskonsortien mit der Konzeptentwicklung beauftragt, ein weiteres kam später hinzu. In eines dieser Konsortien kauft sich Airbus nun ein, die Europäer gründen dafür ein Gemeinschaftsunternehmen mit Voyager Space aus Denver, an dem sie eine Minderheitsbeteiligung halten werden. Das Unternehmen will die Raumstation mit dem Namen Starlab nicht nur bauen, sondern auch betreiben.

Das technische Konzept von Voyager unterschied sich zunächst grundlegend von allen Wettbewerbsentwürfen dadurch, dass das Habitat, also der von den Astronauten bewohnte Teil der Station, eine sich erst im Weltall entfaltende Struktur erhalten sollte. Die Idee dahinter: Die Station sollte mit einem einzigen Transport ins Weltall gebracht werden, dort aber deutlich mehr Raum als die ISS bieten. Der Durchmesser der entfalteten Röhre war auf etwas mehr als acht Meter geplant.

Eine Trägerrakete für die komplette Station

Ende vergangenen Jahres überwogen dann die Sicherheitsbedenken, Voyager schwenkte auf eine feste metallische Struktur um. Das war die Chance für Airbus, die in Bremen ansässige Raumfahrtsparte erhielt zunächst einen Entwicklungsauftrag. Die Airbus-Ingenieure hatten bereits ein Konzept für eine feste Raumstation in der Schublade, das ebenfalls mit einem Acht-Meter-Durchmesser arbeitete. Das kann jedoch nicht übertragen werden, da beide Partner daran festhalten wollen, die Station mit einer einzigen Rakete am Stück ins All zu bringen, der Durchmesser schrumpfte deutlich. Insgesamt erreiche man so 45 Prozent des Volumens der ISS, argumentiert Dylan Tailor, Unternehmenschef von Voyager. Auf jeden Fall soll das Starlab von vier Astronauten zu bewohnen sein.

Ende 2028 nannte Tailor als möglichen Termin für den Start des Starlabs. Auf dem Weg dorthin sind noch einige Hürden zu nehmen. Für das zu erwartende hohe Startgewicht wird eine besonders leistungsstarke Rakete benötigt, das schränkt die Auswahl ein. Das Starship von SpaceX mit 150 Tonnen Traglast würde wohl ausreichen, allerdings endete deren letzter Startversuch mit einer Selbstzerstörung nach wenigen Minuten. Noch relevanter ist die NASA als Auftraggeber: Zwar hat sie dem Grundkonzept von Voyager Ende Juni zugestimmt, doch es wird erwartet, dass sie das Feld der vier möglichen Betreiber im Lauf des Jahres 2025 auf zwei verengt. Dass Airbus auf das falsche Pferd setzt, ist also möglich, allerdings dürfte die Europäische Raumfahrtbehörde ESA als Kooperationspartner der ISS ein Interesse daran haben, mindestens ein europäisches Unternehmen im Boot zu haben.

Dem ersten Starlab sollen weitere Stationen folgen

Für Tailor und dessen Partner Airbus ist die NASA, die derzeit rund 400 Millionen Dollar jährlich für Forschung auf der ISS ausgibt, ohnehin nur ein möglicher Auftraggeber. Man rechne damit, dass die Kosten für das Spacelab, verglichen mit der ISS, um den Faktor zehn geringer ausfielen, damit werde man auch für die Unternehmensforschung attraktiver. Nach Inbetriebnahme des ersten Starlabs ist geplant, weitere Stationen zu bauen und zu betreiben.

Unter den Wettbewerbsentwürfen ragt technisch auch das Konzept des texanischen Unternehmens Axiom heraus. Anders als alle anderen Teilnehmer setzt Axiom darauf, zunächst einzelne Module zur ISS zu fliegen und dort anzudocken. Später sollen diese Module wieder entkoppelt und in der ISS-Umlaufbahn als eigenständige Station betrieben werden, ein Umzug auf Raten sozusagen. Über die exakte Umlaufbahn des Starlabs ist hingegen noch nicht entschieden, es wird sich jedoch auf jeden Fall ebenfalls um eine niedrige Erdumlaufbahn in einer Höhe von wenigen Hundert Kilometern handeln.