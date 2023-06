Aktualisiert am

Gasheizungen von Wolf finden sich in vielen Kellern. Seit 2010 baut der Mittelständler auch Wärmepumpen. Die sind eine gute Lösung, aber nicht überall, sagt Technikchef Gerdewan Jacobs.

Auf Verdopplungskurs: Gerdewan Jacobs, Technikchef von Wolf, in der Produktion in Mainburg Bild: Hersteller

Herr Jacobs, hat sich die von Bundeswirtschaftsminister Habeck ausgelöste Aufregung um die Wärmepumpe etwas gelegt, oder sind die Menschen noch immer außer Rand und Band?

Es ist schon gut was los. Wir werden dieses Jahr noch einmal mehr als doppelt so viele Wärmepumpen ausliefern wie im vergangenen.

Noch einmal?

Nun ja, wir produzieren Wärmepumpen schon seit dem Jahr 2010. Der Markt war viele Jahre stabil auf niedrigem Niveau. Seit 2019 befinden wir uns auf Wachstumskurs. Das stellte uns vor große Herausforderungen, weil die Corona-Pandemie zu enormen Verwerfungen in unseren Lieferketten geführt hat. Trotzdem konnten wir in den vergangenen drei Jahren unseren Absatz an Wärmepumpen verzehnfachen.