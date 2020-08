Fahrradhelm im Test : Knautschzone

Der Helm ist etabliert. Dass sich nicht nur in den Köpfen, sondern auch unter den Helmschalen was tut, offenbart ein Blick auf neue Modelle wie den Bontrager Rally Wave Cel.

Nicht zuletzt wegen zunehmend potenteren Fahrwerken und abfahrtsorientierten Geometrien steigen die Sicherheitsansprüche von Geländeradfahrern. Obendrein wächst die Zahl derer, die sich mit der Gravitation messen wollen. Vom Bikepark bis zur Waldautobahn herrscht mittlerweile Konsens, dass niemals ohne Kopfschutz gefahren wird. Der Helm ist etabliert.

Dass sich nicht nur in den Köpfen, sondern auch unter den Helmschalen was tut, offenbart ein Blick auf neue Modelle wie den Bontrager Rally Wave Cel. Von außen betrachtet unterscheidet sich der Helm kaum von anderen Vertretern seiner Art. In unserem Fall mattschwarz, großzügig belüftet, mit einem verstellbaren Schirm und einer weit heruntergezogenen Schale ausgestattet, um den Hinterkopf zu schützen. Typisch Mountainbike-Helm eben. Doch unter dem obligatorischen Styropor kommt eine besondere Struktur zum Vorschein. Wave Cel nennt sich dieses Konstrukt, das den Helm etwas voluminös erscheinen lässt, dem Träger aber ein Plus an Sicherheit gewährleisten soll.

Die Zellstruktur ist in ihrer Funktionsweise nichts anderes als eine Knautschzone, die den Kopf oberhalb der Ohren komplett umschließt. Erdacht ist Wave Cel von einem Biomechanik-Ingenieur und einem Orthopäden mit der Intention, radspezifischen Kopfverletzungen vorzubeugen. Um die bei einem Unfall auftretenden Kräfte zu absorbieren, lässt sich die Wabenstruktur laut Hersteller verbiegen, komprimieren und verschieben. Ein besonderes Augenmerk wurde bei der Entwicklung auf die Reduzierung von Rotationskräften gelegt, die von der dreidimensional-flexiblen Kuppel innerhalb des Helms abgefangen werden. So weit die Theorie.

An dieser Stelle muss erwähnt werden, dass wir den Aufprall-Praxistest schuldig bleiben, uns mit dem Helm aber auch bei ambitionierten Abfahrten pudelwohl und sicher fühlen. Das Gewicht von 391 Gramm in Größe M ist schnell vergessen, die Passform hinterlässt einen guten Ein-, aber keinen Abdruck. Daran beteiligt ist vor allem das feingerasterte und höhenverstellbare, sogenannte Boa-System am Hinterkopf, mit dessen Hilfe sich der Helm im wortwörtlichen Handumdrehen anpassen lässt. Das gepolsterte Innenleben ist herausnehmbar und im besten Sinne unauffällig. Bei selbsterarbeiteten Höhenmetern ist für ausreichend Belüftung gesorgt, abfahrtsorientierte Fahrer freuen sich über die Möglichkeit, Goggles zu tragen: Das Gesichtsfeld ist dafür groß genug, und Kanten am Hinterkopf halten das Brillenband im Zaum. Ein schöner Nebeneffekt der Wave-Cel-Struktur ist das Sieben von Insekten. Zumindest die größeren Vertreter werden vom Kopf ferngehalten – passive Sicherheit sozusagen.

Mehr zum Thema 1/

149,99 Euro kostet der Helm. Das Geld scheint gut investiert, zumal der Hersteller den durch eventuelle Sturzschäden lädierten Helm im ersten Jahr nach Kauf kostenlos ersetzen würde.