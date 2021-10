Eriba Touring Wohnwagen : Chapeau, Herr Troll

Aktualisiert am

Wenn ein Hersteller richtig Glück hat, wird sein Produkt zum Kultobjekt. Dazu gehört eine Portion Eigenständigkeit, wie sie etwa die Ente von Citroën oder der Käfer von VW besaßen. Mit Wohnwagen ist das vielleicht schwerer als mit Autos, was soll an einer kompakten Behausung am Haken schon Besonderes sein? Wer danach sucht, findet sie dennoch, der etwas andere Caravan ist ein sündhaft teurer Airstream mit glänzender Aluminiumhülle oder eine eiförmige Knutschkugel namens T@b.

Oder halt ein Eriba Touring. Dessen besonderes Kennzeichen ist ein Hubdach aus GFK, und viele Besitzer grüßen während der Fahrt entgegenkommende Gleichgesinnte. Das Konzept geht auf die Fünfzigerjahre zurück, es stammt aus dem Flugzeugbau: Ein stabiler Käfig aus Stahlrohr ist mit Aluminium beplankt, das macht die Konstruktion nicht nur robust, sondern schützt die Bewohner auch vor Blitzschlag. Die an einen Schiffsbug erinnernde Front mit zwei großen Fenstern und die dank des Hubdachs geringe Höhe während der Fahrt versprechen einen niedrigen Luftwiderstand, zusammen mit einem relativ niedrigen Gewicht sollte das dem Treibstoffverbrauch zugutekommen.