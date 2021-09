T-Shirts, die nicht riechen : Geballte Ladung gegen den Schweiß

Irgendwann am Tag ist es so weit. Es gibt kein Zurück mehr. Schweiß macht sich in Hemden oder T-Shirts breit, und die Oberteile fangen an zu riechen. Oder auch nicht. Die Textilindustrie entwickelt seit Jahren Materialien, in denen das auch nach einem schweißtreibendem Tag eben nicht passiert. Wer länger Sport macht oder eine mehrtägige Wanderung vor sich hat, ist dankbar, wenn die Klamotten länger frisch bleiben. Die Idee, wie das funktionieren kann, ist bei allen Herstellern ähnlich. Es gilt zu verhindern, dass die Bakterien auf der Haut den Schweiß zersetzen. Erst dann entsteht der unangenehme Geruch, weil unter anderem Buttersäure freigesetzt und abgebaut wird.

Ein etabliertes Verfahren, die Bakterien an ihrer Arbeit zu hindern, nutzt Silber. Das Edelmetall kann in Fäden mit dem Stoff verwoben sein oder als Partikel die Fasern durchsetzen. Freunde von Outdoor-Aktivitäten dürften diesen Materialmix das erste Mal vor dem Socken-Regal gesehen haben. Silber wirkt auf mehrere Weisen. So zerstört das Edelmetall unter anderem die Außenhülle der Bakterien, die sich an den Schweiß machen wollen.

An dieser Stelle setzt auch die Technik von Livinguard an. Das Schweizer Unternehmen behandelt die Oberflächen seiner T-Shirts und Polohemden so, dass sie stark positiv geladen sind. Bakterien und auch Viren haben hingegen eine negativ geladene Außenhülle. Sie werden also von dem Stoff angezogen, kommen in direkten Kontakt, bleiben hängen, die Zellwände von Bakterien und die Hüllen von Viren platzen regelrecht. Um die Premium-Baumwolle der T-Shirts und Polohemden beschichten und positiv laden zu können, nutzt Livinguard den Stoff Polyhexanid. Dieser Trägerstoff ist ein Biozid. Was erst einmal gefährlich klingt, ist es laut Livinguard nicht, weil Polyhexanid an das Gewebe gebunden ist und sich nicht lösen kann. Außerdem sei der Stoff vom Biozidproduktkomitee der EU geprüft und zugelassen worden. Aktuell arbeitet Livinguard an einem Verfahren, das auf den Einsatz von Bioziden verzichtet.

Während der Entwicklung des patentieren Stoffes hatten die Schweizer nicht nur Bakterien im Blick, sondern auch Viren. Livinguard hat neben T-Shirts und Polohemden auch wiederverwendbare Masken im Angebot, die vor SARS-CoV-2-Viren schützen. Die Viren bleiben wie bei OP- oder FFP2-Masken zunächst im dreilagigen Gewebe hängen. Zudem werden durch die positive Ladung des Stoffes zerstört, laut Herstellerangaben zu 99,9 Prozent.

Daher erklärt sich, dass die T-Shirts und Polohemden aus Baumwolle sind und nicht aus Funktionsmaterial, wie man es von Sportlerkleidung kennt. Baumwolle hat den Vorteil, dass es sich äußerst angenehm und kuschelig auf der Haut trägt. Dafür saugt es sich bei schweißtreibenden Aktivitäten wie Dauerläufen voll, weil die Feuchtigkeit nicht wie bei Funktions-Shirts nach Außen transportiert wird. Ansonsten funktioniert die Technik erstaunlich gut. Wir hatten das T-Shirt für 25 Euro mehrfach über mehrere Tage an, ohne dass wir nach Schweiß gerochen hätten. Das hätte mit unseren Oberteilen aus gewöhnlicher Baumwolle oder Funktionsmaterial nie geklappt.

Merinowolle als Alternative

Als wir das Test-Shirt einem Freund am ersten Tag einer mehrtägigen Wanderung präsentierten, konterte er mit eigener Lösung, einem Shirt aus Merinowolle von Icebreaker. Mit diesem Gewebe haben Bakterien ebenso wenig Spaß, weil sie sich auf der schuppigen Oberfläche nicht halten können. Wenn sie es dennoch schaffen, bekommen sie es mit Keratin zu tun. Die Eiweißmoleküle der Merinowolle bekämpfen die Bakterien. Dadurch wird wenig Schweiß zersetzt. Außerdem saugen die Fasern der Wolle Feuchtigkeit auf; und weil die Merinowolle fein gewoben ist, kratzt sie kaum. Bei der nächsten Wanderung werden wir mal einen Trikottausch machen.