Urbane Luftfahrt : Rettung mit der Fledermaus

Der Markt von elektrisch angetriebenen neuen Senkrechtstartern scheint zumindest laut Prognosen in den kommenden Jahrzehnten riesig zu werden. Diese Zwei- bis Sechssitzer sollen vor allem als leise und CO2-neutrale Fluggeräte in städtischen Gebieten auf Kurzstrecken eingesetzt werden. Die meisten Hersteller wollen diese Luftfahrzeuge als Flugtaxis für den Passagiertransport einsetzen. Der europäische Luftfahrtkonzern Airbus geht mit seinem jüngsten Projekt aber anscheinend einen eigenen Weg: Der City Airbus Next Gen genannte elektrische Senkrechtstarter soll auch den Rettungsdienst aus der Luft verbessern. Das gab das Unternehmen auf dem Symposium „Airbus Summit“ in Ottobrunn bekannt.

Das neue Fluggerät für vier Personen bricht mit vielen Konventionen von Airbus. Der City Airbus Next Gen ist elek­trisch angetrieben und besitzt eine völlig andere Technik als herkömmliche Luftfahrzeuge des Unternehmens, das sowohl Passagierflugzeuge als auch Hubschrauber baut. Er ist ein Mix aus Flugzeug und Hubschrauber. Der Next Gen besitzt zwar eine Tragfläche, die im Vorwärtsflug zusätzlichen Auftrieb liefert. An dieser und am V-förmigen Leitwerk sitzen aber acht Elektromotoren, die für Senkrechtstart und -landung, aber auch dem Vortrieb dienen.