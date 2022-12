Im Hamburger Hafen : Tetris mit Containern

Die Cap San Raphael liegt am Eurogate-Terminal in Hamburg. Das Schiff mit Fahrtgebiet Lateinamerika hat tonnenweise Kaffee, Südfrüchte und Fleisch an Bord. Bild: Niklas Grapatin

Das Aha-Erlebnis während einer Hafen-Rundfahrt in Ham­burg kennen viele. Plötzlich wird klar, dass die endlos lange Wand neben der Ausflugsbarkasse die Bordwand eines riesigen Schiffs ist: Bis zu 400 Meter lang sind die größten Containerschiffe, fast viermal so lang wie ein Fußballplatz.

Susanne Preuß Wirtschaftskorrespondentin in Hamburg.





Wie kommen die Container eigentlich an Bord und wie sieht es im Maschinenraum eines solchen Riesenschiffs aus? Das wollen wir wissen und gehen an Bord der Cap San Raphael, die zur „Hamburg Süd“-Flotte des Maersk-Konzerns gehört. Zum Aufstieg gibt es eine flexible Metalltreppe, deren Höhe sich anpasst, wenn der Wasserspiegel sich mit der Tide ändert. Allein im Rumpf hinter dieser Treppe stapeln sich zehn Lagen Container, jeder 2,50 Meter hoch. Ganz unten im Schiffsbauch werden die Boxen durch sogenannte Cellguides gehalten. In dieses vertikale Schienensystem kann der Kranführer, der vom Kai aus arbeitet, seine Lieferung punktgenau einfädeln. Dann laufen die Container in den Schienen nach unten, bis sie aufsitzen.