Produktdesigner von damals : Mein Mayo-Mixer

Was wäre eine Party in den Siebzigern ohne Tischgrill gewesen, und was die Haarwelt der Sechziger ohne Luftkissen-Trockenhaube? Der Band „Soft Electronics“ wirft einen Blick auf ikonisches Produktdesign vergangener Jahrzehnte.

„Soft Electronics - Iconic Retro Design from the ’60s, ’70s and ’80s“ Bild: Gestalten

Weniger, aber besser. Mit dieser Designphilosophie prägte Dieter Rams über Jahrzehnte die Produkte von Braun und vermittelt auch die seiner Konkurrenz. Die gestalterischen Überzeugungen des deutschen Chefdesigners endeten dabei keineswegs in ästhetischen Fragen. „Besser“, das hieß auch: Industrieprodukte sollten innovativ, nützlich, verständlich, langlebig sein. Ein Anspruch, den viele Produkte wenigstens bis zum Beginn der Neunziger erfüllten, wie der Band „Soft Electronics“ nahelegt.

Anna-Lena Niemann Redakteurin im Ressort „Technik und Motor“. Folgen Ich folge

Der Niederländer Jaro Gielens hat für das Buch aus seiner privaten Sammlung, die 1200 kleine Haushaltsgeräte vergangener Jahrzehnte umfasst, die ikonischsten, skurrilsten und nützlichsten ausgesucht. Sie kommen auch, aber nicht nur aus der Feder Rams, der weit mehr entwarf als Plattenspieler und Weltempfänger. Die Produkte aus Soft Electronics sind Alltagstechnik von England bis Japan, von AEG über Moulinex bis Toshiba.

Kaffeemühlen, Zitruspressen oder Lady Brauns Luftkissen-Trockenhaube sind dabei durch und durch Produkte ihrer Zeit. Mit Beginn der Sechzigerjahre stand immer mehr Frauen der Weg in die Berufswelt offen, gleichzeitig lag die Last der Hausarbeit noch immer zum Großteil bei ihnen. Wer erfolgreiche Haushaltsgeräte auf den Markt bringen wollte, musste also nicht nur ansehnliche Produkte ins Regal stellen, sondern auch glaubhaft machen, dass sich die Arbeit in Küche und Bad mit ihnen schneller und effizienter erledigen ließ.

Mehr zum Thema 1/

Der Mixer schrieb Erfolgsgeschichte, genau wie unzählige Kaffeeautomaten, unter ihnen die schöne Futura Electronic 4109 aus Glas, Chrom und rotem Plastik. Jean-Louis Barrault, der auch den Méhari für Citroën verantwortete, entwarf sie für Moulinex. Neue Materialien hielten Einzug, die leicht zu reinigen und handhaben waren, Linoleum, Bakelit und selbstverständlich Plastik. Farben dienten wiederum der Abgrenzung zur Konkurrenz.

In den englischen Begleittexten kommen technische Finessen oft zu kurz. Die minimalistisch abgelichteten Geräte schaffen es aber, einen nostalgischen Blick auf die Haushaltstechnik von damals zu lenken. Wer das elektrische Bratenmesser von Krups nicht selbst besitzt, kennt es wenigstens aus Omas Küche. Der Softstyler von Braun, ein Haartrockner in Avocadogrün, ruft dank seines gigantischen Diffusors blitzschnell die Haarwelten der Achtziger wach. Und was wäre eine Party in den Siebzigern ohne Tischgrill, Ice-Crusher und Cocktailsoße aus dem Mayo-Mixer gewesen? Mehr davon, das wäre nicht schlecht.