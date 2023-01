Hightech in der Landwirtschaft : Mähen, Säen, Sensationen

Aktualisiert am

Der Mähdrescher und sein treuer Begleiter: Autonom folgt der Traktor mit dem Überladewagen. Zwei Maschinen – ein Fahrer. Bild: Hersteller

Schon klar, die Technik in der Landwirtschaft kann nicht mehr so sein, wie wir sie von früher kannten. Digitalisierung und Automatisierung greifen großformatig Raum. Aber was wir jetzt zu sehen bekamen, war dann doch ein Schock. Besuch auf dem Acker.